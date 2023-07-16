Орбакайте приехала в Юрмалу, а Мадонна составила завещание?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Кристина Орбакайте приехала в Латвию?

74-летняя Алла Пугачева вместе с супругом и детьми вновь приехала в Латвию, где старается бывать каждый год. У Максима Галкина на август запланированы концерты в латвийских городах.

Сейчас желтая пресса сообщает, что в Латвию из Монако прибыла и дочь Примадонны Кристина Орбакайте. Судя по снимкам в соцсетях, 52-летняя певица наслаждается летом в Европе вместе со своими близкими. Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым, дочерью Клавдией и сыном Дени провела первую часть отпуска во Франции и Италии.

Портал Readovka ссылается на видео, снятое в Юрмале. На нем Орбакайте на рассвете едет на велосипеде по дорожке, ведущей к пляжу.

Кристина Орбакайте Фото: Konstantin Sednev

Мадонна составила завещание на фоне тяжелой болезни?

Совсем недавно 64-летняя певица Мадонна попала в больницу и едва не умерла. Сейчас она приходит в себя на фоне тяжелой болезни. СМИ утверждают, что звезда составила завещание. УНИАН пишет, что якобы она решила, что не все ее деньги достанутся детям, которых у нее шесть.

Мадонна хочет, чтобы ее наследники не устраивали скандалы, пытаясь поделить все, что останется после ее смерти. Она поровну разделила между родными и приемными детьми права на свои песни, сообщает The Sun. Часть средств певица планирует завещать своему менеджеру Гаю Осири.

Мадонна Фото: Кадр из видео