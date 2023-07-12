Директором Национального театра стал бывший министр образования Витолс

Как заявила председатель номинационной комиссии, госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне, комиссия высоко оценила видение Витолсом развития театра на следующие пять лет.

В качестве основных приоритетов Витолс выдвинул сохранение культурной идентичности Латвии и создание новых национальных культурных ценностей.

Также Витолс продемонстрировал на конкурсе "убедительные финансовые, административные и кадровые компетенции", опыт в управлении международными культурными проектами и умение координировать рассмотрение различных вопросов как в государственных и муниципальных учреждениях, так и на международном уровне.

Витолс окончил Латвийский университет со степенью магистра философии, а профессиональную степень магистра управления бизнесом получил в бизнес-школе Turība.

По данным архива агентства LETA, Витолс был депутатом 6-го и 7-го Сеймов. Он также занимал должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В настоящее время Витолс является директором общества Latvijas Kulturas projekti и членом правления компании по развитию недвижимости Ultimo Investment.

До сих пор обязанности члена правления Латвийского национального театра с 27 июня 2018 года исполнял актер и режиссер Янис Вимба.