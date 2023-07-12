Фото ⟩ В Литве пьяный водитель попал в ДТП и выпил пиво на глазах у полиции

В четверг, 6 июля, в полицию поступила информация о том, что в сторону города Паневежис едет пьяный водитель. Мужчина за рулем стал причиной ряда опасных ситуаций на дороге, а также не мог удержать автомобиль на своей полосе.

Фото: Tomas Markelevičius / 15min.lt

В итоге автомобиль Volkswagen вылетел с дороги, пересек пешеходную и велосипедную дорожки и съехал в кювет.

На место прибыла полиция, которая проверила мужчину на содержание алкоголя в крови. У водителя оказалось 3,59 промилле.

Фото: Tomas Markelevičius / 15min.lt

Мужчина сообщил полиции, что ехал в Паневежис. Он утверждал, что съехал с дороги умышленно, потому что у него болела рука, а не из-за алкогольного опьянения. Стражи порядка установили, что у мужчины нет водительских прав и что он никогда их не получал.

Фото: Tomas Markelevičius / 15min.lt

Полиция возбудила уголовное дело и конфисковала автомобиль у пьяного водителя.

Фото: Tomas Markelevičius / 15min.lt