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Фото ⟩ Организаторы Праздника песни показали, что было найдено после концертов

rus.tvnet.lv
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Фото: facebook.com

Представители Праздника песни и танца опубликовали в социальных сетях целую галерею вещей, найденных за время праздника.

Галерея: Вещи, найденных за время праздника

"Если вы видите, что что-то на фотографиях ваше, позвоните по номеру телефона 26436135 или приезжайте за ними в Латвийский национальный культурный центр", - сказано в сообщении.

На велопарковке в Межапарке после заключительного концерта осталось 4 велосипеда. Организаторы праздника приглашают владельцев написать на электронную почту: transports@dziesmusvetki.lv

Найденные документы и мобильные телефоны переданы в Государственную полицию. 

Найденные вещи будут храниться в течение месяца - до 18 августа. Затем организаторы пожертвуют их на благотворительность.

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