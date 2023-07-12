Фото ⟩ Организаторы Праздника песни показали, что было найдено после концертов

Галерея: Вещи, найденных за время праздника

"Если вы видите, что что-то на фотографиях ваше, позвоните по номеру телефона 26436135 или приезжайте за ними в Латвийский национальный культурный центр", - сказано в сообщении.

На велопарковке в Межапарке после заключительного концерта осталось 4 велосипеда. Организаторы праздника приглашают владельцев написать на электронную почту: transports@dziesmusvetki.lv

Найденные документы и мобильные телефоны переданы в Государственную полицию.

Найденные вещи будут храниться в течение месяца - до 18 августа. Затем организаторы пожертвуют их на благотворительность.