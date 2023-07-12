Турция ратифицирует вступление Швеции в НАТО не раньше октября

"Заявку ратифицируют после открытия сессии парламента, мы хотим, чтобы это сделали как можно скорее", - сказал президент Турции.

Ожидается, что сказанное Эрдоганом вызовет разочарование и беспокойство у представителей Швеции и НАТО.

Некоторые западные лидеры надеялись, что Турция сможет завершить процесс ратификации в течение следующих нескольких недель.

Уже сообщалось, что вечером в понедельник, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать на ратификацию в парламент протокол о приеме Швеции в НАТО

Эрдоган в течение года блокировал вступление Швеции в НАТО, а в понедельник, 10 июля, неожиданно заявил, что не даст на него добро, пока Евросоюз не разморозит переговоры о приеме Турции в ЕС.

Турция и Венгрия - единственные члены НАТО, которые еще не ратифицировали прием Швеции, хотя в прошлом году она подала заявку на вступление в альянс вместе с Финляндией после того, как Россия начала новое вторжение в Украину. Финляндия стала членом НАТО в апреле.

Венгрия солидарна с Турцией, и, по словам венгерских официальных лиц, Будапешт без колебаний ратифицирует прием Швеции, как только это сделает Анкара.