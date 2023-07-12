Видео ⟩ Передача: сотрудники кафе в Старой Риге не говорят по-латышски

Зрительница передачи утверждает, что сообщила об этом нарушении в Центр государственного языка, но за несколько месяцев улучшения не произошло.

"Прошло 3 месяца, там до сих пор работают такие же девушки, которые даже не научились здороваться по-латышски, сразу предлагают перейти на английский", - говорит зрительница.

Передача Bez Tabu отправилась в кафе Ginger, чтобы узнать, как обстоят дела.

На приветствие журналиста сотрудница ответила по-английски. Последующие ответы также были на английском языке. Затем сотрудница ушла на кухню, чтобы переговорить с коллегами, а через некоторое время вернулась с помощницей, которая могла изъясняться на латышском и русском языках.

Центр государственного языка (VVC) сообщил программе, что трое сотрудников этого кафе были наказаны. Два человека оштрафованы на 80 евро, один - на 150.

"Центр государственного языка не увольняет сотрудников в таких ситуациях, это не наша компетенция", - добавили в VVC.

В случае с Ginger работодателю было вынесено предупреждение. На предприятиях общественного питания наблюдается высокая текучесть кадров, а ранее оштрафованные юридические лица не стесняются сменить компанию и продолжить деятельность, говорится в программе.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu