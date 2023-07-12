Видео ⟩ Передача: сотрудники кафе в Старой Риге не говорят по-латышски

Работники кафе, расположенного в торговом центре Galerija Centrs в Риге, уже несколько месяцев не говорят с посетителями на латышском языке, сообщает программа Bez Tabu.
Зрительница передачи утверждает, что сообщила об этом нарушении в Центр государственного языка, но за несколько месяцев улучшения не произошло.
"Прошло 3 месяца, там до сих пор работают такие же девушки, которые даже не научились здороваться по-латышски, сразу предлагают перейти на английский", - говорит зрительница.
Передача Bez Tabu отправилась в кафе Ginger, чтобы узнать, как обстоят дела.
На приветствие журналиста сотрудница ответила по-английски. Последующие ответы также были на английском языке. Затем сотрудница ушла на кухню, чтобы переговорить с коллегами, а через некоторое время вернулась с помощницей, которая могла изъясняться на латышском и русском языках.
Центр государственного языка (VVC) сообщил программе, что трое сотрудников этого кафе были наказаны. Два человека оштрафованы на 80 евро, один - на 150.
"Центр государственного языка не увольняет сотрудников в таких ситуациях, это не наша компетенция", - добавили в VVC.
В случае с Ginger работодателю было вынесено предупреждение. На предприятиях общественного питания наблюдается высокая текучесть кадров, а ранее оштрафованные юридические лица не стесняются сменить компанию и продолжить деятельность, говорится в программе.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!