Мурниеце: концептуальные решения по Украине надо отложить

"Мы всегда были теми, кто больше всего поддерживает Украину и всегда решительно выступает за Украину, но надо сказать, что таково было совместное решение членов НАТО. Для поддержки Украины на Вильнюсском саммите было сделано гораздо больше, чем раньше", - сказала Мурниеце.

Она указала, что помимо НАТО существуют и другие форматы, например, так называемый Раммштайн. Страны посылают военную помощь. Если еще год назад обсуждали, допустимо ли отправлять каски и не приведет ли это к эскалации, то теперь создана танковая коалиция, коалиция истребителей F-16, и эта работа продолжается, например, заявлено, что в Украину будут поставляться кассетные боеприпасы.

"Шаг за шагом. Да, мы все хотим мира, мы сочувствуем Украине, мы понимаем боль и страдания, которые переживает Украина. Я очень ценю поддержку Украины латвийским обществом. Сделано много, но мы понимаем, что можем сделать еще больше", - сказала министр обороны.

Говоря об оборонной помощи Украине, Мурниеце подчеркнула, что в настоящее время Латвия делает упор на то, о чем просит Украина, - обучение солдат. По сравнению с другими странами, обладающими несравненно большими военными ресурсами и возможностями, Латвия взяла на себя обязательство обучить в этом году 3000 солдат, что превосходит возможности других стран.