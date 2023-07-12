Мурниеце: концептуальные решения по Украине надо отложить

Концептуальные решения, на которые Украина надеялась на саммите НАТО в Вильнюсе, следует отложить до саммита в Вашингтоне, заявила агентству LETA министр обороны Латвии Инара Мурниеце, комментируя упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО в неопределенности и слабости по вопросу вступления Украины в альянс.
"Я понимаю президента Украины и украинцев, которые надеялись, что на этом саммите будет достигнуто больше и что результат будет более позитивным. Латвия многое сделала для поддержки Украины, в том числе политически в НАТО. Мы всегда и везде будем поддерживать Украину. Украинцы знают, что на нас можно положиться", - сказала министр, добавив, что в среду она встретилась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить проекты, которые Латвия могла бы реализовать для поддержки Украины.
По словам Мурниеце, в поддержку Украины на саммите НАТО в Вильнюсе будет достигнуто многое. В среду состоялось открытие Совета Украина-НАТО, а это означает, что Украина полноправно сидит за одним столом со всеми членами НАТО. Украина может инициировать вопросы, а также созывать совет, если считает это необходимым. По словам министра обороны, это большой шаг вперед.
По словам политика, на саммите достигнута договоренность о комплексном пакете поддержки Украины в размере 500 млн евро. Это не военная помощь, а поддержка Украины как раздираемой войной страны со многими потребностями. Латвия одной из первых пообещала внести два миллиона евро в течение трехлетнего периода.
"Мы всегда были теми, кто больше всего поддерживает Украину и всегда решительно выступает за Украину, но надо сказать, что таково было совместное решение членов НАТО. Для поддержки Украины на Вильнюсском саммите было сделано гораздо больше, чем раньше", - сказала Мурниеце.
Она указала, что помимо НАТО существуют и другие форматы, например, так называемый Раммштайн. Страны посылают военную помощь. Если еще год назад обсуждали, допустимо ли отправлять каски и не приведет ли это к эскалации, то теперь создана танковая коалиция, коалиция истребителей F-16, и эта работа продолжается, например, заявлено, что в Украину будут поставляться кассетные боеприпасы.
"Шаг за шагом. Да, мы все хотим мира, мы сочувствуем Украине, мы понимаем боль и страдания, которые переживает Украина. Я очень ценю поддержку Украины латвийским обществом. Сделано много, но мы понимаем, что можем сделать еще больше", - сказала министр обороны.
Говоря об оборонной помощи Украине, Мурниеце подчеркнула, что в настоящее время Латвия делает упор на то, о чем просит Украина, - обучение солдат. По сравнению с другими странами, обладающими несравненно большими военными ресурсами и возможностями, Латвия взяла на себя обязательство обучить в этом году 3000 солдат, что превосходит возможности других стран.
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