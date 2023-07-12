В Литве расследуют утечку информации о саммите НАТО

"Ситуация известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с ответственными учреждениями", - сказала BNS в среду, 12 июля, представитель пресс-службы Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верницкайте.

В Telegram появилось сообщение о том, что хакеры с ником From Russia with Love получили доступ к непубличной информации организаторов саммита НАТО о безопасности мероприятия, выяснили имена ответственных лиц, маршруты движения делегаций и используемые системы безопасности.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел во вторник и среду.