Видео ⟩ Итоги саммита: G7 и Украина подписали декларацию о гарантиях безопасности

По его словам, Запад обязуется оказывать практическую помощь Украине до тех пор, пока она не будет готова к вступлению в НАТО.

После саммита канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решения, принятые на Вильнюсском саммите НАТО относительно перспектив Украины в Альянсе, хорошие, и Россия никак не повлияет на этот процесс.

"Мы приняли очень хорошие решения относительно перспективы Украины в НАТО. Можно трактовать по-разному, но это было принято единогласно, и сегодня президент Украины очень высоко оценил это решение", - сказал Шольц журналистам по завершении саммита.

"И совершенно ясно, что этот вопрос о членстве в НАТО уж точно не будет обсуждаться теми, кто не принадлежит к этому альянсу. Россия не повлияет на эту дискуссию", - заявил он.

Лидеры альянса договорились во вторник, что приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда страны блока договорятся об этом и Киев выполнит условия.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11 и 12 июля. В ходе него состоялись встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершился итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться.