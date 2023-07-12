Видео ⟩ Итоги саммита: G7 и Украина подписали декларацию о гарантиях безопасности

Саммит НАТО в Вильнюсе завершился. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции рассказал, о чем договорились страны НАТО. RUS TVNET вел прямую трансляцию пресс-конференции.
Видео: Пресс-конференция Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Лидеры стран G7 и президент Украины Владимир Зеленский по окончании саммита НАТО в Вильнюсе объявили о подписании декларации о военной помощи и гарантиях безопасности Украины со стороны стран "большой семерки", об этом пишет Русская служба BBC.
В декларации говорится, что страны G7 обязуются обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений.
"Это дает совершенно новые возможности обеспечения нашей безопасности", - сказал Зеленский на короткой церемонии.
Крое того, на саммите были оглашены решения:
- Продолжение военной поддержки Украины и приведение ее вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО;
- В рамках саммита НАТО прошло первое заседание Совета НАТО-Украина.
- Требования Плана действий по членству (ПДЧ) не распространяются на Украину.
В конце саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден заявил, что Запад будет с Украиной столько, сколько потребуется, и что будущее Киева - в альянсе.
"Мы будем вместе столько, сколько потребуется. Мы поможем им создать сильную и дееспособную оборону на суше, в воздухе и на море", - сказал американский лидер.
По его словам, Запад обязуется оказывать практическую помощь Украине до тех пор, пока она не будет готова к вступлению в НАТО.
После саммита канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решения, принятые на Вильнюсском саммите НАТО относительно перспектив Украины в Альянсе, хорошие, и Россия никак не повлияет на этот процесс.
"Мы приняли очень хорошие решения относительно перспективы Украины в НАТО. Можно трактовать по-разному, но это было принято единогласно, и сегодня президент Украины очень высоко оценил это решение", - сказал Шольц журналистам по завершении саммита.
"И совершенно ясно, что этот вопрос о членстве в НАТО уж точно не будет обсуждаться теми, кто не принадлежит к этому альянсу. Россия не повлияет на эту дискуссию", - заявил он.
Лидеры альянса договорились во вторник, что приглашение вступить в НАТО будет сделано Украине, когда страны блока договорятся об этом и Киев выполнит условия.
Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11 и 12 июля. В ходе него состоялись встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершился итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться.
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