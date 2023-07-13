Опрос: только 27% русскоязычных семей Латвии поддерживают Украину

В результате этнический разрыв мнений в Латвии не сокращается.

"У нас нет рекомендаций, что делать. Однако такая ситуация является вызовом для безопасности Латвии, а, следовательно, и для безопасности Европы и НАТО, поэтому мы хотели бы это отметить", - заявил Крум. Война еще продолжается, но поляризация в латвийском обществе даже усиливается, так как мнения в смешанных семьях склоняются в сторону русскоязычных - поддержка членства Латвии в НАТО и в ЕС, а также приема украинских беженцев и санкций против России уменьшилась, зато выросло беспокойство по поводу этнических конфликтов и из-за возрождения фашизма в Латвии.

Как объяснить эту тенденцию? Крум допускает, что это может быть психологическая реакция на внутриполитическую реакцию Латвии на войну: "Если вы решили снести памятники, они решили подчеркнуть свою русскость". При этом Крум признает, что аргументов для оправдания войны нет, поэтому суждения выходят за рамки рациональных соображений. 50% русских по-прежнему считают, что интересам Латвии лучше всего отвечало бы более тесное сотрудничество как с Россией, так и с Западом. Среди латышей эту позицию разделяют 14% опрошенных.

Однако в качестве обнадеживающего факта Крум упоминает молодое поколение, где этнический раскол не столь глубок.

Например, большинство молодых людей из русскоязычных и смешанных семей положительно оценивают членство Латвии в ЕС, среди них гораздо выше поддержка Украины (48% по сравнению с 27% в русских семьях в целом), и они гораздо меньше обеспокоены сносом советских памятников в Латвии.