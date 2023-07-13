"Охоты" не будет": Кучинскис о гражданах РФ, не сдавших латышский язык для ВНЖ

Поправки к Закону об иммиграции предусматривают, что те граждане РФ, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и получили постоянный вид на жительство, должны до 1 сентября подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, в том числе сертификат о сдаче экзамена по государственному языку.

Если документы на продление вида на жительство будут поданы до сентября, граждане РФ смогут продолжить проживание в Латвии, а заявления PMLP рассмотрит в срок до года. Если экзамен по латышскому языку не будет сдан с первого раза, сдавать его можно повторно до конца ноября.

Министр внутренних дел сообщил, что граждане РФ, не подавшие заявление в PMLP до 1 сентября, столкнутся с рядом неудобств.

"Сначала вопрос в том, сколько человек подаст заявление.

Те, кто этого не сделает, согласно действующему законодательству лишатся элементарных вещей, таких как бесплатная медицинская помощь или возможность открыть счет в банке", - пояснил он.

Кучинскис допускает, что ближе к 1 сентября заявлений будет больше. Он призвал подать заявление и тех, кто не сдал экзамен по государственному языку с первого раза.

По словам министра, если ВНЖ не будет продлен, гражданин РФ должен будет покинуть Латвию в течение шести месяцев.

"Охоты" совершенно точно не будет, но каждый из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью. Не думаю, что сейчас будет "охота". Закон есть закон, и система внутренних дел работает по закону", - сказал министр.