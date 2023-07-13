"Решения прокуратуры вызывают вопросы": Ринкевич о штрафе для латвийца, помогавшего РФ

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter прокомментировал решение прокуратуры оштрафовать гражданина Латвии, помогавшему России, на 15 тысяч евро. Глава государства заявил, что "некоторые решения прокуратуры вызывают множество вопросов".
"Я запросил информацию в прокуратуре по этому делу и планирую вскоре встретиться с генеральным прокурором", - написал Ринкевич в Twitter, также добавив, что "любое решение должно быть законным, справедливым, обоснованным и разъясненным".
Pēdējā laika atsevišķi prokuratūras lēmumi raisa vairākus jautājumus. Esmu lūdzis informāciju prokuratūrai par šo gadījumu un plānoju drīzumā tikties ar ģenerālprokuroru. Jebkuram lēmumam ir jābūt tiesiskam, taisnīgam, pamatotam un izskaidrotam https://t.co/EzgXJRsLNV— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 13, 2023
Как сообщалось, Генеральная прокуратура оштрафовала гражданина Латвии на 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку России.
3 июля вступило в силу принятое Генпрокуратурой постановление о наказании, по которому лицо признается виновным и наказывается за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии.
В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017 года по ноябрь 2022-го оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и из корыстных побуждений.
Обвиняемому было известно, что одной из задач России является укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах Европейского союза, в том числе направленное против государственной независимости, суверенитета, территориального единства Латвии, государственной власти, государственного аппарата и национальной безопасности в целом.
Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.
В прокуратуре считают, что обвиняемый сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий.
Прокурор с учетом изложенного, а также характера и опасности совершенного деяния, причиненного вреда, личности и материального положения обвиняемого и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под арестом в период следствия, наложил на него штраф в размере 15 500 евро.
Такое наказание к жителю Латвии за незаконное сотрудничество с Россией применяется не впервые. Руслан Т., негражданин Латвии, получил такое наказание за то, что сотрудничал с российской разведкой как минимум с 2010 года.
Мужчину задержали 3 ноября 2021 года. Следствием установлено, что российская военная разведка ставила перед ним задачи по содержанию конспиративных помещений, созданию тайников в диверсионных целях, проведению оперативной разведки в районе конспиративных помещений, отслеживанию изменений в законодательстве, касающихся въезда иностранных граждан в Латвию, и возможности сдачи в аренду жилых площадей.
Служба госбезопасности выяснила, что лицо было завербовано во время визита в Россию с целью создания опорной позиции для российской военной разведки для осуществления возможных диверсий на территории Латвии в случае военного конфликта. Этот человек устраивал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий.
4 января 2022 года прокуратура оштрафовала Руслана Т. на 15 000 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!