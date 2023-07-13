"Решения прокуратуры вызывают вопросы": Ринкевич о штрафе для латвийца, помогавшего РФ

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступления, а также признал свою вину и выразил сожаление.

В прокуратуре считают, что обвиняемый сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий.

Прокурор с учетом изложенного, а также характера и опасности совершенного деяния, причиненного вреда, личности и материального положения обвиняемого и того факта, что обвиняемый почти четыре месяца находился под арестом в период следствия, наложил на него штраф в размере 15 500 евро.

Такое наказание к жителю Латвии за незаконное сотрудничество с Россией применяется не впервые. Руслан Т., негражданин Латвии, получил такое наказание за то, что сотрудничал с российской разведкой как минимум с 2010 года.

Мужчину задержали 3 ноября 2021 года. Следствием установлено, что российская военная разведка ставила перед ним задачи по содержанию конспиративных помещений, созданию тайников в диверсионных целях, проведению оперативной разведки в районе конспиративных помещений, отслеживанию изменений в законодательстве, касающихся въезда иностранных граждан в Латвию, и возможности сдачи в аренду жилых площадей.

Служба госбезопасности выяснила, что лицо было завербовано во время визита в Россию с целью создания опорной позиции для российской военной разведки для осуществления возможных диверсий на территории Латвии в случае военного конфликта. Этот человек устраивал тайники для хранения предметов, необходимых для диверсий.

4 января 2022 года прокуратура оштрафовала Руслана Т. на 15 000 евро.