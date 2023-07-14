Божена Рынска: "В Латвии огромное количество агрессивных "ватников"

Она увидела, что народ ничего не делает. Кто-то молчит, а кто-то идет на фронт и ставит букву Z на свое имущество и автомобили. Два месяца она была в оцепенении, а потом решила, что пора действовать. "Мне противно стало в Москве находиться. Я чувствую омерзение", - призналась Рынска.

Сейчас она живет в Латвии, но и здесь видит проблемы:

"В Латвии огромное количество агрессивных "ватников". Русскоязычное население Латвии, которое досталось в наследство от СССР, оно абсолютно пропутинское.

Я сталкивалась. Я в первый же приезд подралась с таксистом. Он меня назвал "мразью", - вспоминает Божена. Она говорит, что конфликт достиг пика после слов мужчины о трагедии в Буче, которую он назвал "спектаклем перед американцами".

В эфире Рынска вспомнила свое громкое возмущение стоимостью лежака в Юрмале.

"Латвия - это про хорошо сделать, но не про правильно продать", - заметила она.

Но при этом Божена подчеркнула, что в Латвии "добросовестные, порядочные и честные люди". Были у нее и проблемы с филиалом Swedbank в Латвии, где ей не открывали счет: "Он [банк. - Прим. ред.] мне чуть ли не в рожу плюнул [...]. Это дискриминация. Он ведет себя абсолютно по-хамски по отношению к новой русской эмиграции".

Видео: Божена Рынска в программе "Открытый разговор"