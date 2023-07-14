Божена Рынска: "В Латвии огромное количество агрессивных "ватников"

У светского обозревателя, блогера и противника российского режима Божены Рынской есть гражданство Израиля, но она приехала жить именно в Латвию. От российского гражданства она отказалась. О своих наблюдениях Божена рассказала в программе "Открытый разговор" на LR4.
"С бытовой точки зрения, конечно, мне в России было хорошо", - начала свой рассказ Божена Рынска. Она объяснила, что у нее была хорошая квартира в Москве, которую она с нуля превратила почти в музей. Ее загородный дом находился на Рублевском шоссе.
Но дело в том, что свое несогласие с политикой Владимира Путина Божена стала высказывать уже с 2008 года: "Мне уже тогда все сильно не нравилось". После смерти супруга - Евгения Малашенко - она призналась, что просто не находила сил на переезд, но, пока муж был жив, они собирались и готовились получать документы на ВНЖ в Латвии.
"Нам в принципе очень нравилась Латвия. Нам хотелось больше времени проводить здесь", - сказала она. Сначала смерть мужа, а после началась война. Два месяца Божена тешила себя надеждами, что режим Путина вот-вот падет, его дни у власти сочтены, но оказалось, что это не так:
"Я ошиблась. Я думала, что пройдет 2-3 недели. Народ прозреет, и вся страна выйдет и скажет "нет".
Она увидела, что народ ничего не делает. Кто-то молчит, а кто-то идет на фронт и ставит букву Z на свое имущество и автомобили. Два месяца она была в оцепенении, а потом решила, что пора действовать. "Мне противно стало в Москве находиться. Я чувствую омерзение", - призналась Рынска.
Сейчас она живет в Латвии, но и здесь видит проблемы:
"В Латвии огромное количество агрессивных "ватников". Русскоязычное население Латвии, которое досталось в наследство от СССР, оно абсолютно пропутинское.
Я сталкивалась. Я в первый же приезд подралась с таксистом. Он меня назвал "мразью", - вспоминает Божена. Она говорит, что конфликт достиг пика после слов мужчины о трагедии в Буче, которую он назвал "спектаклем перед американцами".
В эфире Рынска вспомнила свое громкое возмущение стоимостью лежака в Юрмале.
"Латвия - это про хорошо сделать, но не про правильно продать", - заметила она.
Но при этом Божена подчеркнула, что в Латвии "добросовестные, порядочные и честные люди". Были у нее и проблемы с филиалом Swedbank в Латвии, где ей не открывали счет: "Он [банк. - Прим. ред.] мне чуть ли не в рожу плюнул [...]. Это дискриминация. Он ведет себя абсолютно по-хамски по отношению к новой русской эмиграции".
Видео: Божена Рынска в программе "Открытый разговор"
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