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Видео ⟩ Трагическая авария в Балдонской волости: очевидец понял, что ранен его сын

rus.tvnet.lv
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Полиция
Полиция Фото: Lita Millere/LETA

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в четверг, 13 июля, около 6:00 к ним поступил вызов из Балдонской волости Кекавского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели использовали гидравлические инструменты, чтобы освободить пострадавших, сообщает программа Degpunktā.

Очевидец аварии и отец пострадавшего рассказывает - он подошел, отсоединил провод от аккумулятора, а когда вытащил человека из машины, понял, что пострадавший - его сын, который накануне сбежал из дома.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, обстоятельства происшествия выясняются.

Полиция просит очевидцев аварии позвонить по телефону 67219724 или 110.

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