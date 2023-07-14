Латвийская рулетка: в СГО будут призывать в случайном порядке

Отбор будет осуществляться с помощью генератора случайных чисел, который выберет определенное количество порядковых номеров.

Тем призывникам, которые будут выбраны случайным образом, на официальный электронный адрес или на адрес задекларированного места жительства будет направлена ​​информация о призыве в СГО и повестка о необходимости явиться на медицинское освидетельствование.

Получив информацию о призыве в СГО, призывник будет обязан заполнить анкету онлайн на единой рекрутинговой платформе klustikaravirs.lv или отправить ее по почте в течение пяти рабочих дней.

Уже сообщалось, что 1 июля приступил к службе первый призыв СГО - 254 гражданина Латвии, четверо из которых проживали за границей.

Солдаты первого призыва СГО будут служить в мотострелковой бригаде Сухопутных войск Национальных вооруженных сил (НВС) на базе в Адажи.

В первом призыве СГО желание стать добровольцами выразили 488 граждан Латвии. Из них 13 человек изменили свой выбор и решили поступить в профессиональную армию, а часть лиц была признана негодной к службе по возрасту или по иным причинам, в том числе медицинским.

Первый призыв прошел 1 июля 2023 года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной.