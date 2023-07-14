Латвийская рулетка: в СГО будут призывать в случайном порядке

В четверг, 13 июля, правительство приняло правила о случайном отборе молодых людей в Службу государственной обороны (СГО).
Правительство приняло Положение о порядке учета, переписи, отбора и призыва граждан в СГО, а также о знаниях и навыках, приобретаемых на военной службе национальной обороны.
Одним из важнейших моментов является случайный отбор граждан, подлежащих прохождению службы.
Положением предусмотрено, что для укомплектования необходимого числа военнослужащих после завершения добровольной подачи заявок на службу с учетом данных о том, сколько призывников "отсеялось", в армию будут призываться граждане, отобранные случайным образом.
Минобороны составит список граждан, подлежащих призыву на военную службу. В список будут включены имена и фамилии молодых людей, персональные коды, административно-территориальная принадлежность и порядковые номера. Призывников для отбора будут регистрировать случайным образом по административной территории, присваивая каждому гражданину порядковый номер на соответствующей административной территории.
Призывники, уведомившие Управление по делам гражданства и миграции о своем адресе проживания в иностранных государствах, будут включены в административную территорию Риги.
Министр обороны определит время, когда будет произведен случайный отбор призывников. Информация о процессе отбора будет опубликована на сайте Минобороны, а представители СМИ, общественных организаций и общества смогут подать заявку для присутствия в качестве наблюдателей.
Отбор будет осуществляться с помощью генератора случайных чисел, который выберет определенное количество порядковых номеров.
Тем призывникам, которые будут выбраны случайным образом, на официальный электронный адрес или на адрес задекларированного места жительства будет направлена информация о призыве в СГО и повестка о необходимости явиться на медицинское освидетельствование.
Получив информацию о призыве в СГО, призывник будет обязан заполнить анкету онлайн на единой рекрутинговой платформе klustikaravirs.lv или отправить ее по почте в течение пяти рабочих дней.
Уже сообщалось, что 1 июля приступил к службе первый призыв СГО - 254 гражданина Латвии, четверо из которых проживали за границей.
Солдаты первого призыва СГО будут служить в мотострелковой бригаде Сухопутных войск Национальных вооруженных сил (НВС) на базе в Адажи.
В первом призыве СГО желание стать добровольцами выразили 488 граждан Латвии. Из них 13 человек изменили свой выбор и решили поступить в профессиональную армию, а часть лиц была признана негодной к службе по возрасту или по иным причинам, в том числе медицинским.
Первый призыв прошел 1 июля 2023 года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной.
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