Как позаботиться об интимном уходе в летний сезон

"Уход за интимной зоной одинаково важен круглый год, однако в летний сезон ему необходимо уделить особое внимание. Жаркая погода способствует потоотделению, что, в свою очередь, создает влажную и теплую среду - благоприятные условия для развития различных инфекций и воспалений. Недостаточный уход за интимной гигиеной нарушает естественную микрофлору влагалища и возможно возникновение таких проблем со здоровьем, как бактериальный вагиноз, вагинальный кандидоз, молочница, воспаление мочевыводящих путей. Чтобы сохранить интимное здоровье, стоит соблюдать несколько простых условий, а при появлении первых симптомов интимных проблем – обращаться к гинекологу", - настаивает сертифицированный фармацевт сети Apotheka Алина Флейшмане.

Пять советов по интимному уходу летом

1. Выбирайте подходящие средства для интимной гигиены. Интимную зону тела нельзя мыть обычным гелем для душа или мылом - эти средства наносят вред естественной микрофлоре влагалища, вызывают раздражение и уничтожают полезные бактерии, тем самым способствуя воспалению. Также не рекомендуется использовать губку для мытья этой части тела, которая может царапать или чрезмерно раздражать чувствительную кожу. Ни в коем случае нельзя полоскать влагалище перорально, так как это снижает его естественную защиту. Интимную гигиену рекомендуется проводить два раза в день, ополаскивая теплой водой или используя соответствующее моющее средство для интимной гигиены. Следует убедиться, что выбранное средство по уходу не содержит мыла, отдушек, красителей и спирта, рекомендуется отдавать предпочтение гипоаллергенному и клинически протестированному средству. Средство для интимной гигиены должно иметь соответствующий возрасту уровень pH: