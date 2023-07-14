Как позаботиться об интимном уходе в летний сезон

Интимное здоровье является одним из краеугольных камней хорошего самочувствия - часто незаметные для окружающих деликатные проблемы могут доставлять наибольший дискомфорт. Хотя жаркая летняя погода может стать настоящим испытанием для интимной гигиены, при соблюдении нескольких условий можно обеспечить хорошее самочувствие и чувствовать себя комфортно и уверенно как летом, так и круглый год.
На что следует обратить внимание, заботясь об интимном уходе в летние месяцы, - рассказывает Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
"Уход за интимной зоной одинаково важен круглый год, однако в летний сезон ему необходимо уделить особое внимание. Жаркая погода способствует потоотделению, что, в свою очередь, создает влажную и теплую среду - благоприятные условия для развития различных инфекций и воспалений. Недостаточный уход за интимной гигиеной нарушает естественную микрофлору влагалища и возможно возникновение таких проблем со здоровьем, как бактериальный вагиноз, вагинальный кандидоз, молочница, воспаление мочевыводящих путей. Чтобы сохранить интимное здоровье, стоит соблюдать несколько простых условий, а при появлении первых симптомов интимных проблем – обращаться к гинекологу", - настаивает сертифицированный фармацевт сети Apotheka Алина Флейшмане.
Пять советов по интимному уходу летом
1. Выбирайте подходящие средства для интимной гигиены. Интимную зону тела нельзя мыть обычным гелем для душа или мылом - эти средства наносят вред естественной микрофлоре влагалища, вызывают раздражение и уничтожают полезные бактерии, тем самым способствуя воспалению. Также не рекомендуется использовать губку для мытья этой части тела, которая может царапать или чрезмерно раздражать чувствительную кожу. Ни в коем случае нельзя полоскать влагалище перорально, так как это снижает его естественную защиту. Интимную гигиену рекомендуется проводить два раза в день, ополаскивая теплой водой или используя соответствующее моющее средство для интимной гигиены. Следует убедиться, что выбранное средство по уходу не содержит мыла, отдушек, красителей и спирта, рекомендуется отдавать предпочтение гипоаллергенному и клинически протестированному средству. Средство для интимной гигиены должно иметь соответствующий возрасту уровень pH:
- девочки в возрасте от 3 до 14 лет имеют низкий уровень эстрогенов, поэтому следует выбирать продукт с нейтральным рН;
- женщины репродуктивного возраста имеют кислый уровень pH и подойдет продукт с pH 4–5;
- во время менопаузы уровень эстрогена снова снижается, и pH становится нейтральным, следует выбирать продукт с pH 6–7.
2. Не рекомендуется использовать прокладки. В летний период без особой необходимости или причины не следует использовать прокладки. Они способствуют потоотделению и препятствуют попаданию воздуха в интимную зону, создавая тем самым благоприятную среду для бактерий. Если все же прокладки необходимы, их следует менять не реже, чем каждые четыре часа, а при повышенном потоотделении - еще чаще. Прокладки рекомендуется выбирать без ароматизаторов и красителей.
3. Рекомендуется отдавать предпочтение нижнему белью из натурального материала. В летний сезон особенно важно выбирать нижнее белье из натурального материала, например хлопковое белье, ведь синтетические материалы не дают коже дышать. Трусики должны быть подходящего размера, они не должны быть слишком тесными, и желательно, чтобы их задняя часть была достаточно широкой, что позволит избежать трения и раздражения, наносящих вред здоровью интимной зоны.
4. Носите подходящую одежду. Во избежание потоотделения и обеспечения достаточного доступа воздуха к интимной зоне особое внимание следует уделить гардеробу в летний сезон. Не рекомендуется носить слишком тесную одежду, следует выбирать одежду из натуральных материалов. Оставьте брюки и шорты на более прохладные дни, но отдайте предпочтение юбкам и платьям в жаркую погоду. Также не стоит носить колготки, вместо этого лучше оставить ноги голыми или выбрать длинные чулки.
5. Переодевайтесь сразу после купания. Хлорированная вода и соленая вода могут оказывать негативное влияние на кожу и микрофлору интимной зоны, а после купания мокрая одежда не дает телу равномерно остыть, что может привести к воспалению мочевыводящих путей. После купания следует без промедления переодеться, а после того, как сняли купальный костюм, тщательно ополоснуться.
Когда интимной гигиене следует уделять особое внимание?
"Интимная гигиена особенно важна в период менструации и беременности, когда в организме происходят гормональные изменения и повышается риск вагинального кандидоза или молочницы. Также следует соблюдать осторожность при применении антибиотиков – они нарушают нормальную микрофлору не только в желудке и кишечном тракте, но и в интимной зоне, в результате чего можно наблюдать неприятные ощущения и, таким же образом, увеличивается вероятность молочницы. Изменениям микрофлоры влагалища способствуют и другие факторы, такие как стресс, недосыпание, диета с чрезмерным количеством сахара и крахмала, чрезмерное употребление алкоголя и курение, ослабленный иммунитет или нарушения обмена глюкозы.
Если вы наблюдаете неприятные симптомы в интимной зоне - зуд, отечность, жжение, изменение запаха, цвета или количества выделений - вам следует обратиться к семейному врачу или гинекологу. Специалист проведет необходимые анализы, определит диагноз и лечение, а также порекомендует, что нужно делать, чтобы избежать проблем в будущем", - говорит сертифицированный фармацевт сети Apotheka Алина Флейшмане.
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