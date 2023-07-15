Видео ⟩ Лайма Вайкуле о советском времени: "Мы были как животные"

В очередной раз звезда объяснила, почему не любит советское время.

"Почему я не люблю советское время, СССР? Почему я все это не люблю? Мы были как животные, которые были всегда видны на Западе", - сказала Лайма Вайкуле ,

добавив, что на Западе всех советских людей воспринимали как русских.

"Советский человек всегда был виден... Они старались всех людей сделать равными и запуганными", - резюмировала она.

Напомним, 26 июля впервые в Латвии выступит балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet, который представит танцевальный спектакль "Шкаф". Кроме того, в фестивале примут участие такие артисты, как Вера Брежнева, Оля Полякова, Верка Сердючка, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke, Dagamba и многие другие.

Сергей Николаевич - российский театральный критик, журналист, культуртрегер и медиаменеджер. С 1982 по 1990 год он возглавлял журнал "Советский театр", работал в журналах "Огонек", "Домовой", ELLE, был главным редактором журналов Madame Figaro и Citizen K. С 2009 года - главный редактор журнала "Сноб". Был ведущим программы "Культурный обмен", является автором и составителем одиннадцати литературных сборников, изданных "Редакцией Елены Шубиной". Среди них бестселлеры "Всё о моем отце" (2011), "Красная стрела" (2013), "Всё о моем доме" (2015), "33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь!" (2018).

На данный момент Сергей Николаевич покинул РФ и находится в эмиграции.