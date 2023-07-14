С 31 июля поезд Рига - Лиепая будет курсировать каждый день

Утром поезд будет отправляться в сторону Риги, а вечером - в сторону Лиепаи. В связи с повышенным спросом населения по воскресеньям поезд по данному маршруту будет курсировать дважды.

До сих пор поезда в Лиепаю ходили только два раза в неделю, и они часто были переполнены.

Артур Цауне, председатель правления Автотранспортной дирекции, сказал, что в направлении Рига - Лиепая было найдено другое решение, чем раньше, с использованием технических возможностей поездов и недавнего улучшения инфраструктуры, а также с оптимизацией автобусных маршрутов и координацией их с железнодорожными.

Параллельно с этим до конца текущего года Latvijas dzelzceļš планирует улучшить инфраструктуру, что позволит сделать поездки более быстрыми. Кроме того, в ближайшие месяцы будет рассмотрено добавление новых остановок на маршруте.

Как сообщает Pasažieru vilciens, рейсы будут выполняться дизельными поездами на 210 мест.