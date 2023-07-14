Фото ⟩ Посетителей фестиваля Positivus застал врасплох ливень

Уже сообщалось, что в этом году особое внимание будет уделено двум артистам - Metro Boomin, чей последний альбом на данный момент является самым прослушиваемым в мире, и Сэму Смиту (Sam Smith), который приедет в Ригу с командой из 53 человек.

Также в этом году на фестивале ожидаются новые площадки и сцены. Самая большая новинка - Comedy Latvia с выступлениями многих известных стендап-комиков.

На главной сцене фестиваля выступят вышеупомянутые Сэм Смит и Metro Boomin, а также alt-J, J.I.D, EarthGang, Emotional Oranges и Gustavo.

Томми Кэш (Tommy Cash), Little Big, Sleaford Mods, Anna B Savage, Banda Banda, Bel Tempo, Элиза Легздиня, Микс Галвановскис выступят на второй по величине сцене фестиваля - Lāčplēsis Stage.

Одной из самых посещаемых площадок прошлогоднего фестиваля была Jim Beam Silent Disco, которая в этом году стала намного масштабнее - там будет возможность танцевать до изнеможения под самые популярные на данный момент хиты вместе с известными диджеями.

На фестивале зрители смогут не только насладиться разнообразной музыкальной и художественной программой, но и оценить и купить дизайнерские работы на новом рынке красоты Positivus Bazaar, а также полакомиться вкусной, здоровой и разнообразной едой. Фестиваль будет наполнен различными активностями и стендами.

Территория фестиваля Positivus будет открыта для посетителей в пятницу, 14 июля, с 14:00 до 03:00, а в субботу, 15 июля, - с 12:00 до 03:00.

Фестиваль Positivus зародился в 2007 году. До 2019 года он проходил каждый год в Салацгриве. Во время пандемии Covid-19 фестиваль не проводился, а с 2022 года он собирает любителей музыки на Луцавсале.