Фото ⟩ В Эстонии поезд столкнулся с легковым автомобилем: погиб четырехлетний мальчик

Сегодня в деревне Лоху в волости Кохила (Рапламаа, Эстония) произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб четырехлетний мальчик, пишет Rus.Postimees.
"По первоначальным данным, легковой автомобиль Subaru Forester, за рулем которого был 34-летний мужчина, пересекал железнодорожный переезд Метсавахи и не заметил приближавшегося слева со стороны Таллинна поезд. Четырехлетний мальчик, находившийся в машине, в результате столкновения получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался на месте происшествия. Второй пассажир, который был в Subaru Forester, не пострадал. Водителя легковушки медики доставили в больницу на осмотр", - сказал старший патрульной смены в Рапла Анти Шапкин.
В результате столкновения пассажиры поезда, следовавшего из Таллинна в сторону Рапла, не пострадали. Обстоятельства трагического ДТП будут установлены в ходе уголовного производства.
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