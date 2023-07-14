ВОЗ признала заменитель сахара аспартам "возможно канцерогенным продуктом"

По достоверности имеющихся доказательств группа 2B занимает в классификации третье по счету место от самого высшего из четырех уровней и обычно используется в тех случаях, когда имеются ограниченные, но не убедительные доказательства в отношении рака у человека либо убедительные доказательства в отношении рака у экспериментальных животных, но не то и другое одновременно.

"Выводы об ограниченности доказательств канцерогенности для человека и животных и ограниченности доказательств в отношении механизмов канцерогенного воздействия свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований, позволяющих углубить наше понимание того, представляет ли употребление аспартама канцерогенную опасность", – заявила представитель программы МАИР по выпуску монографий д-р Мэри Шубауэр-Бериган.

В рамках оценок риска, проводимых ОКЭПД, оценивается вероятность возникновения конкретного вреда, т. е. рака, при определенных условиях и уровне воздействия. Формулируя свои выводы, ОКЭПД иногда принимает во внимание классификации МАИР.

"ОКЭПД также рассмотрел доказательства в отношении риска рака, полученные в рамках исследований с участием человека и на животных, и пришел к выводу о том, что доказательства взаимосвязи между потреблением аспартама и раком у человека не имеют убедительного характера, – отметил руководитель Отдела ВОЗ по стандартам и научным рекомендациям в отношении пищевых продуктов и питания д-р Моэз Санаа. – Нам необходимы более качественные исследования с более длительным последующим наблюдением и неоднократным анкетированием существующих когорт по вопросам питания. Нам требуются рандомизированные контролируемые клинические исследования, в том числе исследования метаболических механизмов, которые играют роль в регуляции обмена веществ с участием инсулина и патогенезе метаболического синдрома и диабета, особенно взаимосвязи этих механизмов с развитием онкологических заболеваний".

МАИР и ОКЭПД проводили оценки воздействия аспартама на основе научных данных, полученных из целого ряда источников, включая рецензируемые публикации, доклады государственных органов и исследования, проводимые для выработки мер регулирования. Исследования рецензировались независимыми экспертами, и оба органа приняли меры для обеспечения непредвзятости и надежности своих оценок.

МАИР и ВОЗ продолжат следить за появлением новых данных и рекомендуют независимым исследовательским коллективам проводить дополнительные исследования по вопросу о потенциальной связи между употреблением аспартама и последствиями для здоровья потребителей.