ВОЗ признала заменитель сахара аспартам "возможно канцерогенным продуктом"

В пятницу, 14 июля, Международное агентство по изучению рака (МАИР) и Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выпустили оценки воздействия на здоровье не содержащего сахар подсластителя аспартама.
Отметив "ограниченность доказательств" канцерогенности аспартама для человека, МАИР классифицировало его как возможно канцерогенный для человека (группа 2B по классификации МАИР), а ОКЭПД подтвердил норму допустимого суточного потребления аспартама на уровне 40 мг/кг массы тела. Об этом в пятницу на своей странице сообщила ВОЗ.
Аспартам – искусственный (химический) подсластитель, который с 1980-х годов широко используется в составе различных пищевых продуктов и напитков, включая диетические напитки, жевательную резинку, желатин, мороженое, молочную продукцию, в частности йогурт, готовые сухие завтраки, а также в составе зубной пасты и лекарственных препаратов, таких как леденцы от кашля и жевательные витамины.
"Рак входит в число ведущих причин смертности во всем мире. Каждый год рак вызывает шестую часть всех случаев смерти. Ученые, надеясь уменьшить эти показатели и людские потери, постоянно расширяют исследования, направленные на оценку инициирующих, а также способствующих факторов онкологических заболеваний, – отметила директор Департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов д-р Франческа Бранка. – Оценки в отношении аспартама не дают оснований всерьез сомневаться в его безопасности в тех дозах, в которых он обычно употребляется, однако указывают на потенциальные эффекты, которые требуют изучения в рамках дополнительных и более тщательных исследований".
Два органа провели независимые, но дополняющие друг друга оценки, имеющие целью определить потенциальную канцерогенную опасность и другие риски для здоровья, связанные с употреблением аспартама. МАИР оценивает аспартам впервые, а для ОКЭПД это третья по счету оценка.
В рамках и той, и другой оценки по итогам обзора имеющейся научной литературы была отмечена ограниченность имеющихся доказательств в отношении рака (и других последствий для здоровья).
На основании ограниченных доказательств в отношении рака у человека (а именно гепатоцеллюлярной карциномы, разновидности рака печени) МАИР классифицировало аспартам как возможно канцерогенный для человека (группа 2B). Ограниченный характер имели также доказательства в отношении рака, полученные в ходе экспериментов над животными, и доказательства, касающиеся возможных механизмов патогенеза рака.
Согласно выводам ОКЭПД, изученные доказательства не дают достаточных оснований для изменения ранее установленной для аспартама нормы допустимого суточного потребления (ДСП) на уровне 0–40 мг/кг массы тела. Тем самым комитет подтвердил, что употребление аспартама без превышения данного лимита является безопасным для человека. Например, если в банке диетического безалкогольного напитка содержится 200 или 300 мг аспартама, то для превышения допустимого суточного потребления (при отсутствии других источников поступления аспартама в организм с пищей) взрослый человек с массой тела 70 кг должен выпивать более 9–14 банок напитка в день.
Работа МАИР по выявлению факторов опасности – первый основополагающий шаг к пониманию канцерогенности того или иного вещества, заключающийся в определении его конкретных свойств и способности причинять вред, т. е. вызывать рак. Принятые МАИР классификации отражают достоверность научных доказательств в отношении способности вещества вызывать рак у человека, но не позволяют судить о риске развития онкологического заболевания при том или ином уровне воздействия. При оценке опасности МАИР рассматривает все типы воздействия (например, связанные с питанием, профессиональной деятельностью и т. д.).
По достоверности имеющихся доказательств группа 2B занимает в классификации третье по счету место от самого высшего из четырех уровней и обычно используется в тех случаях, когда имеются ограниченные, но не убедительные доказательства в отношении рака у человека либо убедительные доказательства в отношении рака у экспериментальных животных, но не то и другое одновременно.
"Выводы об ограниченности доказательств канцерогенности для человека и животных и ограниченности доказательств в отношении механизмов канцерогенного воздействия свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований, позволяющих углубить наше понимание того, представляет ли употребление аспартама канцерогенную опасность", – заявила представитель программы МАИР по выпуску монографий д-р Мэри Шубауэр-Бериган.
В рамках оценок риска, проводимых ОКЭПД, оценивается вероятность возникновения конкретного вреда, т. е. рака, при определенных условиях и уровне воздействия. Формулируя свои выводы, ОКЭПД иногда принимает во внимание классификации МАИР.
"ОКЭПД также рассмотрел доказательства в отношении риска рака, полученные в рамках исследований с участием человека и на животных, и пришел к выводу о том, что доказательства взаимосвязи между потреблением аспартама и раком у человека не имеют убедительного характера, – отметил руководитель Отдела ВОЗ по стандартам и научным рекомендациям в отношении пищевых продуктов и питания д-р Моэз Санаа. – Нам необходимы более качественные исследования с более длительным последующим наблюдением и неоднократным анкетированием существующих когорт по вопросам питания. Нам требуются рандомизированные контролируемые клинические исследования, в том числе исследования метаболических механизмов, которые играют роль в регуляции обмена веществ с участием инсулина и патогенезе метаболического синдрома и диабета, особенно взаимосвязи этих механизмов с развитием онкологических заболеваний".
МАИР и ОКЭПД проводили оценки воздействия аспартама на основе научных данных, полученных из целого ряда источников, включая рецензируемые публикации, доклады государственных органов и исследования, проводимые для выработки мер регулирования. Исследования рецензировались независимыми экспертами, и оба органа приняли меры для обеспечения непредвзятости и надежности своих оценок.
МАИР и ВОЗ продолжат следить за появлением новых данных и рекомендуют независимым исследовательским коллективам проводить дополнительные исследования по вопросу о потенциальной связи между употреблением аспартама и последствиями для здоровья потребителей.
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