Видео ⟩ Женщину удивил автобус Rīgas satiksme, заполненный мелкими насекомыми

Ева заметила, что по ней ползут маленькие насекомые. Она встала с сиденья и увидела, что эти насекомые уселись на три задних автобусных кресла.

Женщина была вынуждена сойти раньше, чем предполагало место назначения. О ситуации она сразу сообщила в Rīgas satiksme, но ее поразило, что никто не отреагировал на жалобу.

Энтомолог Вольдемар Спуньгис, осмотрев видео, снятое Евой, указал, что это была платяная вошь. От этих кровопийц очень сложно избавиться. Если они найдены в одежде, то лучшее решение - выбросить одежду или отнести в химчистку.

Представительница Rīgas satiksme сообщила Bez Tabu, что предприятие отреагировало на жалобу пассажира и автобус вернули в депо.

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