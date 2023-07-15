Президент Южной Кореи прибыл в Киев. Почему оружие из этой страны может быть важным для Украины

«Мы должны доказать, что такие попытки [вторжения] никогда не увенчаются успехом, чтобы заблокировать подобные попытки в будущем», — сказал он, выступая в Гарвардском университете в рамках своего визита в США, но на вопрос о поставках вооружений ответил уклончиво, пообещав «принять соответствующие меры для соблюдения международных норм и международного права».

В мае южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщало, что в Россию должен был отправиться первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин — как ожидается, он будет объяснять Москве изменение позиции Южной Кореи по отношению к войне в Украине.

Что есть у Южной Кореи

Изменится ли эта позиция на самом деле, и насколько, пока неизвестно, но если Сеул решится на военные поставки, то сделать он может очень много.

На фото - южнокорейский танк K-2, стоящий на вооружении польской армии Фото: Reuters

Прежде всего это касается боеприпасов.

Корпорация Poongsan — один из ведущих мировых производителей боеприпасов всех типов, включая танковые и гаубичные. Причем на территории РК находится весь технологический цикл их производства — изначально Poongsan создавался как металлургическая компания.

В том, что РК производит боеприпасы, нет ничего удивительного, учитывая ее непростое соседство с КНДР и Китаем.

Кроме того, Южная Корея производит тяжелую бронетехнику, причем ее основные боевые танки К-2 высоко ценятся и поставляются на экспорт.

В Корее развита электронная промышленность, активно развивается авиационная.

Наконец, в арсеналах Южной Кореи с 1990-х годов имеется более четырех десятков танков Т-80У и несколько десятков БМП-3, переданных Россией в счет уплаты долга СССР.

Международные партнеры Украины обычно стараются передавать ВСУ системы вооружений советского образца, поскольку украинские военные хорошо с ними знакомы.

Южная Корея, которая живет в постоянном напряжении из-за отношений с соседней КНДР, лучше многих других азиатских стран готова к войне.

Это же отличает ее и от европейских стран, которые оказались не очень готовы к такому масштабному конфликту на своем континенте.