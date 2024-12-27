ВИДЕО Полиция задержала двух водителей за серьезное превышение скорости

26 декабря в 19:55 в Райскумской волости, на дороге Инчукалнс-Валмиера-граница Эстонии, водитель автомобиля Volvo двигался со скоростью 159 км/ч, что на 64 км/ч превышает установленный лимит.

За это нарушение мужчина был привлечен к административной ответственности: ему назначен штраф и лишение водительских прав на 9 месяцев.

Другой случай произошел 27 декабря в 00:47 в населенном пункте Аугшлигатне, в Лигатненской волости, на 64-м километре дороги Рига-Сигулда-граница Эстонии. Водитель автомобиля VW Touran двигался со скоростью 99 км/ч, что значительно превышает допустимую скорость в населенном пункте.

В этом случае нарушителю также был выписан административный штраф.

Полиция напоминает, что превышение скорости существенно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

Государственная полиция призывает водителей быть ответственными, соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности своей и других участников дорожного движения.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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