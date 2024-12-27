Авиасообщение между Тель-Авивом и Москвой не будет осуществляться неделю.

В пресс-релизе авиакомпании говорится, что в течение недели они оценят ситуацию, и тогда будет принято решение о возобновлении полетов в Россию.

Авиакомпания El Al приняла такое решение после того, как в среду, 25 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, в результате чего погибли 37 из 68 человек, находившихся на борту. СМИ, ссылаясь на источники, сообщают, что самолет мог быть сбит российской ракетой ПВО недалеко от Грозного. В это время ПВО в окрестностях Грозного отражали удар украинского беспилотника.

Российские аэропорты, в том числе и московские, регулярно прерывают работу из-за украинских беспилотников. Утром в пятницу, 27 декабря, было приостановлено движение в аэропортах Казани, Астрахани, Волгограда и Сочи.

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