Новогодние праздники для многих россиян остаются главным событием года, которое традиционно отмечается в течение нескольких дней. Однако в этом году богатство праздничных столов в российских домах оказалось под угрозой из-за стремительного роста цен на продукты питания, сообщают зарубежные СМИ.
Новогодние столы в России могут стать скромнее из-за роста цен на продукты
Как пишет редакция издания The Moscow Times, россияне все чаще выражают беспокойство в преддверии новогодней ночи. Обильный праздничный стол является неотъемлемой частью торжества, и его щедрость традиционно считается символом успеха и гостеприимства.
Помимо традиционных копченостей, солений и маринованных овощей, на столах обычно присутствуют блюда на основе майонеза, среди которых самыми популярными остаются салат оливье и "сельдь под шубой".
Согласно данным Союза производителей продуктов питания России, расходы на новогодний стол по сравнению с прошлым годом выросли на 11,4%.
В преддверии двухнедельных праздников россияне стремятся сохранить привычное изобилие на своих столах, чтобы не уступать в этом друзьям и родственникам. Однако рост цен на импортные продукты, вызванный снижением курса рубля, продолжает бить по карманам потребителей. Удорожание затронуло и отечественные товары - на их стоимость влияют инфляция, сбои в цепочках поставок и санкции, замедляющие производство.
В результате даже традиционный салат оливье оказался под угрозой. Его основные ингредиенты, такие как курица и майонез, подорожали более чем на 30%. Картофель, без которого невозможно представить это блюдо, подорожал ещё больше - его стоимость выросла на 65% по сравнению с прошлым годом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!