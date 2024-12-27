Новогодние столы в России могут стать скромнее из-за роста цен на продукты

Как пишет редакция издания The Moscow Times, россияне все чаще выражают беспокойство в преддверии новогодней ночи. Обильный праздничный стол является неотъемлемой частью торжества, и его щедрость традиционно считается символом успеха и гостеприимства.

Помимо традиционных копченостей, солений и маринованных овощей, на столах обычно присутствуют блюда на основе майонеза, среди которых самыми популярными остаются салат оливье и "сельдь под шубой".

Согласно данным Союза производителей продуктов питания России, расходы на новогодний стол по сравнению с прошлым годом выросли на 11,4%.

В преддверии двухнедельных праздников россияне стремятся сохранить привычное изобилие на своих столах, чтобы не уступать в этом друзьям и родственникам. Однако рост цен на импортные продукты, вызванный снижением курса рубля, продолжает бить по карманам потребителей. Удорожание затронуло и отечественные товары - на их стоимость влияют инфляция, сбои в цепочках поставок и санкции, замедляющие производство.

В результате даже традиционный салат оливье оказался под угрозой. Его основные ингредиенты, такие как курица и майонез, подорожали более чем на 30%. Картофель, без которого невозможно представить это блюдо, подорожал ещё больше - его стоимость выросла на 65% по сравнению с прошлым годом.

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