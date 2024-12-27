Суббота тоже будет пасмурной, местами ожидается мелкий дождь

Ночь будет облачной, на большей части территории страны ожидается морось. В некоторых районах образуется туман или дымка. Будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха останется в пределах от +2 до +6 градусов.

В Риге ночь также будет облачной, временами ожидается моросящий дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до +6 градусов.

В течение дня в основном будет дуть слабый юго-западный и западный ветер, в некоторых районах туман и дымка снизят видимость. Максимальные температуры составят от +3 до +6 градусов.

В столице будет пасмурно, временами ожидается мелкий дождь. Ветер не усилится, температура воздуха составит +5, +6 градусов.

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