Поезд между Вильнюсом и Ригой перевез почти 62 тысячи пассажиров за год

Сообщается, что маршрут между Вильнюсом и Ригой был запущен 27 декабря 2023 года. Первоначально поезд делал остановки в Кайшядорисе, Шяуляе, Йонишкисе и Елгаве. С 1 апреля 2024 года к маршруту добавились остановки в Йонаве и Кедайняй, а с 15 декабря - в Радвилишкисе.

"Маршрут оказался успешным, и его популярность сохраняется в течение всего года. Дополнительные остановки на пути в Ригу оправдали себя: около 4000 пассажиров из Йонавы и Кедайняй воспользовались этим поездом для поездок в Латвию и обратно," - заявила руководительница LTG Link Кристина Мяйде.

Генеральный директор литовской национальной туристической организации Travel Lithuania Ольга Гончарова отметила, что маршрут поезда оказал значительное влияние на развитие туризма.

"Железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой стало более удобным и экологически устойчивым, что привлекло туристов из Латвии. В первых трех кварталах 2024 года литовские гостиницы приняли 106 000 латвийских туристов. Очевидно, что такие транспортные связи укрепляют туристические отношения между странами Балтии," - добавила она.

В начале года тогдашний министр транспорта Литвы Мариус Скуодис предположил, что регулярное пассажирское сообщение между Вильнюсом и Таллином может быть реализовано в будущем.

В начале декабря LTG Link сообщила о значительном прогрессе в создании железнодорожного маршрута между Вильнюсом и Таллином через Ригу. Операторы пассажирских перевозок трех стран - LTG Link (Литва), Vivi (Латвия) и Elron (Эстония) - согласовали графики движения поездов, чтобы соединить столицы всех трех стран. До сих пор из Вильнюса в Таллин на поезде невозможно было доехать за один день. На начальном этапе пассажирам будет предложено путешествие с двумя пересадками.

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