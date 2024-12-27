Финны подозревают в диверсии российский танкер

В связи повреждением трех коммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией финские власти подозревают в "серьезной диверсии" нефтяной танкер Eagle S, вышедший под флагом Островов Кука из одного из российских портов. Следователи изучают подозрения, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ. "Наш патрульный катер находился в этом районе и заметил, что якорь у судна отсутствует", - сказал в тот же день на пресс-конференции представитель пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен. Поэтому есть "явные основания полагать, что произошло нечто странное", добавил он.

Полиция и пограничная служба Финляндии задержали судно Eagle S в тот же день по подозрению в причастности к повреждению кабелей. Сообщается, что погранохрана "взяла на себя контроль над судном", чтобы привести его в финские территориальные воды в рамках проводимого расследования.

Издание The Insider изучило данные портала MarineTraffic от 25 декабря, согласно которым судно Eagle S замедлило скорость на 25 процентов за несколько минут до пересечения кабеля, а потом почти полностью остановилось еще на несколько минут. После совершения ряда маневров танкер набрал скорость и продолжил путь, отмечает издание, уточняя, что он вез нефть в Египет.

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