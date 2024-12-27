После очередного разрыва подводного кабеля в Балтийском море Евросоюз намерен принять "дальнейшие меры", включая санкции против российского "теневого флота".
Европейский Союз пригрозил ввести дополнительный пакет санкций против так называемого "теневого флота" России после очередного повреждения подземного кабеля в Балтийском море и высадки финских властей на борт подозреваемого в преступлении нефтяного танкера. "Подозреваемое судно является частью российского "теневого флота", который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, направленные на этот флот", - говорится в опубликованном вечером в четверг, 26 декабря, на сайте Евросоюза совместном заявлении Европейской комиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.
Представители Евросоюза отметили оперативные и слаженные действия властей Финляндии и заявили, что в качестве ответа на произошедшие инциденты согласуют действия по усилению защиты подводных кабелей, "включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество". "Мы работаем с финскими властями над текущим расследованием. Мы полностью солидарны с Финляндией, Эстонией и Германией", - говорится в совместном пресс-релизе чиновников ЕС.
Под "теневым флотом" РФ понимаются танкеры, которые ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто незастрахованные танкеры, чтобы экспортировать сырую нефть и нефтепродукты в обход международных санкций.
Финны подозревают в диверсии российский танкер
В связи повреждением трех коммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией финские власти подозревают в "серьезной диверсии" нефтяной танкер Eagle S, вышедший под флагом Островов Кука из одного из российских портов. Следователи изучают подозрения, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ. "Наш патрульный катер находился в этом районе и заметил, что якорь у судна отсутствует", - сказал в тот же день на пресс-конференции представитель пограничной службы Финляндии Маркку Хассинен. Поэтому есть "явные основания полагать, что произошло нечто странное", добавил он.
Полиция и пограничная служба Финляндии задержали судно Eagle S в тот же день по подозрению в причастности к повреждению кабелей. Сообщается, что погранохрана "взяла на себя контроль над судном", чтобы привести его в финские территориальные воды в рамках проводимого расследования.
Издание The Insider изучило данные портала MarineTraffic от 25 декабря, согласно которым судно Eagle S замедлило скорость на 25 процентов за несколько минут до пересечения кабеля, а потом почти полностью остановилось еще на несколько минут. После совершения ряда маневров танкер набрал скорость и продолжил путь, отмечает издание, уточняя, что он вез нефть в Египет.
Двенадцать стран решили вместе бороться с "теневым флотом" РФ
16 декабря стало известно, что 12 европейских государств - Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Балтии - договорились вместе противодействовать российскому "теневому флоту". Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония теперь будут проверять страховые документы подозрительных судов, следующих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также Финский залив. Собранная информация, в том числе о судах, которые откажутся отвечать на запросы, будет анализироваться совместно с международными партнерами.
С помощью этих мер страны Европы рассчитывают не только ограничить доходы РФ от экспорта энергоносителей, которые позволяют ей вести войну в Украине, но и повысить экологическую безопасность региона. Экологи установили, что почти 200 танкеров "теневого флота" устарели и должны быть выведены из эксплуатации. В последние годы они стали причиной нескольких разливов нефти и нефтепродуктов.
Санкции против "теневого флота" РФ вошли в 15-й пакет ЕС
В тот же день главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины. В том числе ограничения были введены против 52 судов из третьих стран, которые входят в "теневой флот" РФ. Тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло 79. Им запрещено входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Евросоюз также ввел санкции против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.
Как сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника в Белом доме, Джо Байден рассматривает возможность в последние недели его пребывания в должности президента США ввести новые масштабные санкции в отношении российского энергетического сектора - в первую очередь против "теневого флота" РФ. Предполагается, что в перечень также войдет отзыв лицензии, позволяющей банкам обеспечивать проведение Россией операций по энергосделкам. WP назвала такие меры "прощальным ударом Байдена по военной казне Путина".
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