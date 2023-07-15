После задержания пропал барабанщик группы Perestroika. Он нашелся как раз к выступлению на Positivus

По неофициальным сведениям, к автомобилю музыканта вчера вечером усиленный интерес проявила особо обученная собака, которая тренировалась для поиска наркотиков. Каким бы ни был дальнейший ход событий и какой бы ни была причина переговоров с государственной полицией, вечер пятницы Александра завершился в изоляторе.

Видео: солист группы Perestroika говорит о случившемся

Солист объединения Perestroika Лео Новус посвятил критические слова об этом событии с упоминанием о том, что полиция должна заниматься отслеживанием и задержанием действительно серьезных преступников, и такое действие со стороны служб порядка является "растратой денег налогоплательщиков".

В составе группы Perestroika входят Рудольф Озолс, Лео Новус, Алиса Голвацка, Давис Мазуренко, Александр Баронс. В свою очередь, название Perestroka, как объясняет группа, является современной интерпретацией реформы, которая, достигнув критической массы, стала неконтролируемой на смене веков, что характеризовало переход общества от контроля репрессивных систем к неограниченному самоопределению.