В субботу, 15 июля, на сцену Positivus в 14:15 вышло латвийское арт-рок объединение Perestroika. Всего за пару часов до выступления представители группы сообщили, что после задержания в пятницу, 14 июля, их барабанщик Александр Баронс пропал на 18 часов. Местонахождение музыканта удалось выяснить как раз к концерту на фестивале Positivus.
После задержания пропал барабанщик группы Perestroika. Он нашелся как раз к выступлению на Positivus
По неофициальным сведениям, к автомобилю музыканта вчера вечером усиленный интерес проявила особо обученная собака, которая тренировалась для поиска наркотиков. Каким бы ни был дальнейший ход событий и какой бы ни была причина переговоров с государственной полицией, вечер пятницы Александра завершился в изоляторе.
Видео: солист группы Perestroika говорит о случившемся
Солист объединения Perestroika Лео Новус посвятил критические слова об этом событии с упоминанием о том, что полиция должна заниматься отслеживанием и задержанием действительно серьезных преступников, и такое действие со стороны служб порядка является "растратой денег налогоплательщиков".
В составе группы Perestroika входят Рудольф Озолс, Лео Новус, Алиса Голвацка, Давис Мазуренко, Александр Баронс. В свою очередь, название Perestroka, как объясняет группа, является современной интерпретацией реформы, которая, достигнув критической массы, стала неконтролируемой на смене веков, что характеризовало переход общества от контроля репрессивных систем к неограниченному самоопределению.
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