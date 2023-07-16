NYT: За две недели контрнаступления Киев потерял 20% техники

За первые две недели контрнаступления Украины на поле боя повреждено или уничтожено до 20 процентов поставленной на фронт военной техники, в том числе западной, включая танки и бронетранспортеры. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американские и европейские официальные лица.

По их словам, в последующие недели соответствующий показатель снизился примерно до 10 процентов. Некоторое улучшение произошло потому, что Украина изменила тактику, сосредоточившись на изматывании ВС РФ артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия, а не на наступлении по заминированным полям под огнем противника, отмечает издание.

Изменение подхода, однако, сказалось на темпах продвижения, отмечает газета. На южном направлении ВСУ прошли лишь восемь км из более чем 90 необходимых для выхода к морю, чтобы разделить российские силы на две части, пишет NYT. Военные эксперты, c которыми пообщались журналисты, подчеркивают, что первые 25 км будут самыми трудными для контрнаступления.

Мины, танковые ловушки, окопы