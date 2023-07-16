Ночью в Ливаны горели хозпостройка и дровяной сарай

В 2:34 в службу поступил вызов на улицу Драудзибас в Ливаны, где вспыхнул пожар в хозяйственной постройке и пламя быстро перекинулось на расположенные рядом здания. Горела хозпостройка со встроенной баней площадью 130 квадратных метров (м2) и дровяной сарай площадью 15 м2.

В 4:06 пожарным удалось локализовать распространение огня.

Из-за высокой температуры деформировалась облицовка нескольких соседних зданий. Из расположенного по соседству жилого дома был эвакуирован один человек.

Работа по сносу и тушению конструкций продолжается.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 57 вызовов, в том числе 25 на пожары, 21 - на спасательные работы, 11 вызовов оказались ложными.

Утром в субботу спасатели подняли из озера в Гибульской волости Талсинского края тело погибшего человека. Тело было передано сотрудникам Государственной полиции.

Как сообщалось, сегодня в 5:13 поступил вызов на улицу Сниедзес в Риге, где горели хозпостройка, крыша и чердак двухэтажного жилого дома, деревянные поддоны и доски общей площадью 535 квадратных метров.

К работам по тушению привлечены большие силы VUGD: 37 пожарных и спасателей с восемью автоцистернами и автолестницами. Распространение пламени удалось ограничить в 7:28.

Из жилого дома эвакуировались три человека, еще двоих эвакуировали пожарные, один человек в результате пожара пострадал, сообщила VUGD.