Бондарев назвал итоги саммита НАТО в Вильнюсе успехом президента России Владимира Путина. Тот факт, что государства-члены не подготовили и не представили график вступления Украины, является "признаком слабости", заявил он американскому журналу Newsweek.

Бывший дипломат считает, что НАТО не едино. США и Германия, в частности, будут колебаться, когда дело дойдет до вступления Украины в альянс. Путин и его высокопоставленные чиновники будут только "смеяться" над этой нерешительностью, сказал Бондарев. Особенно США, как самый важный союзник Украины, подали России неверный сигнал. "Путин может подумать, что Соединенные Штаты медленно меняют свое мнение, что они начинают понимать, что не могут победить в этой войне", - сказал он.

По словам Бондарева, в Москве преобладает мнение, что "НАТО не пригласило Украину, потому что альянс боится России и опасается спровоцировать Путина". Кремль считает эффективной свою тактику запугивания, например путем угроз Западу ядерным ударом.

Россия понимает только силу