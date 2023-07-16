Экс-представитель России в ООН: Путин смеется над НАТО

На саммите в Вильнюсе НАТО не определилось с конкретными условиями приема Украины в Североатлантический альянс, что российский диктатор Владимир Путин, несомненно, расценивает как проявление слабости и мотивацию к продолжению своих жестоких действий - так итоги саммита оценил бывший представитель России в ООН Борис Бондарев, который в прошлом году ушел в отставку в знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину.
Бондарев назвал итоги саммита НАТО в Вильнюсе успехом президента России Владимира Путина. Тот факт, что государства-члены не подготовили и не представили график вступления Украины, является "признаком слабости", заявил он американскому журналу Newsweek.
Бывший дипломат считает, что НАТО не едино. США и Германия, в частности, будут колебаться, когда дело дойдет до вступления Украины в альянс. Путин и его высокопоставленные чиновники будут только "смеяться" над этой нерешительностью, сказал Бондарев. Особенно США, как самый важный союзник Украины, подали России неверный сигнал. "Путин может подумать, что Соединенные Штаты медленно меняют свое мнение, что они начинают понимать, что не могут победить в этой войне", - сказал он.
По словам Бондарева, в Москве преобладает мнение, что "НАТО не пригласило Украину, потому что альянс боится России и опасается спровоцировать Путина". Кремль считает эффективной свою тактику запугивания, например путем угроз Западу ядерным ударом.
Россия понимает только силу
На саммите НАТО ясно дало понять, что Украина не присоединится к альянсу, пока продолжается война с Россией. "Посыл такой: если вы не хотите, чтобы Украина вступала в НАТО, вам нужно оставаться в Украине или терроризировать и бомбить украинские города", - сказал Бондарев.
Учитывая предстоящие в следующем году президентские выборы в США, Бондарев сказал: "Путин понимает, что ему осталось лишь немного подождать. И [если] Дональд Трамп будет переизбран президентом, тогда, возможно, ситуация изменится". Он считает, что "главная ошибка" альянса в том, что он не предоставил Украине достаточно мощное вооружение.
"Как контрнаступление может быть эффективным и успешным, если у украинцев нет оружия? Это безумие".
На саммите, состоявшемся в Вильнюсе в начале недели, 31 государство-член НАТО подтвердило вступление Украины в альянс в будущем, однако не предоставили график этого вступления. Президент Украины Владимир Зеленский сначала назвал это "абсурдом", но позже высоко оценил итоги встречи.
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