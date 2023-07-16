Трагедия на авиашоу в Финляндии: разбился самолет, пилот погиб

По данным полиции, самолет принимал участие в авиашоу, организованном Авиационной ассоциацией региона Коувола. Несчастный случай произошел днем около 14:00.

Полиция сообщила, что непосредственной опасности для зрителей нет, и никто из них в результате аварии не пострадал.

Ежегодное авиашоу проводится в Коувола уже 20 лет.

Организатор мероприятия Ристо Йокинен отказался комментировать происшествие, но кратко сообщил, что после аварии мероприятие было приостановлено. По словам Йокинена, на авиашоу присутствовало несколько сотен человек.

Один из очевидцев происшествия рассказал YLE, что самолет совершал демонстрационный полет, во время которого пилот выполнял различные фигуры в воздухе.

"Пилот начал снижаться. Затем раздался взрыв", - сказал очевидец.