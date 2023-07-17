Видео ⟩ CNN: На российской военной базе вспыхнули беспорядки; погиб человек

По информации СМИ, на этой военной базе российских солдат готовят к боевым действиям в Украине. Драка произошла из-за того, что солдат не подчинился приказу старшего по званию. После этого мужчину наказали - на место происшествия прибыла военная полиция, которая применила в отношении него насилие.

In Kalininets, just east of Moscow, a mass brawl broke out between mobilized soldiers at a military training camp. The cause of the infighting was intoxication and a dispute over a domestic conflict. Reportedly one soldier was killed and several were seriously wounded. pic.twitter.com/smlWRAsRjG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 13, 2023

После вмешательства военной полиции в драку вступили и другие солдаты, в дело пошли даже ножи. В результате насильственной вспышки погиб человек.

CNN сообщает, что о хаосе в оккупационной армии ранее заявлял командующий 58-й армейской группой Южного военного округа генерал-майор Иван Попов, который публично обвинил руководство вооруженных сил РФ в плохой организованности. После этих высказываний Попов был отстранен от исполнения обязанностей.