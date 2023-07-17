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Видео ⟩ CNN: На российской военной базе вспыхнули беспорядки; погиб человек

rus.tvnet.lv
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Российский солдат на фоне украинского флага
Российский солдат на фоне украинского флага Фото: Bumble Dee/Shutterstock

На прошлой неделе на российской военной тренировочной базе, находящейся недалеко от Москвы, вспыхнули беспорядки, в результате которых погиб человек, сообщает CNN.

По информации СМИ, на этой военной базе российских солдат готовят к боевым действиям в Украине. Драка произошла из-за того, что солдат не подчинился приказу старшего по званию. После этого мужчину наказали - на место происшествия прибыла военная полиция, которая применила в отношении него насилие.

После вмешательства военной полиции в драку вступили и другие солдаты, в дело пошли даже ножи. В результате насильственной вспышки погиб человек.

CNN сообщает, что о хаосе в оккупационной армии ранее заявлял командующий 58-й армейской группой Южного военного округа генерал-майор Иван Попов, который публично обвинил руководство вооруженных сил РФ в плохой организованности. После этих высказываний Попов был отстранен от исполнения обязанностей.

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