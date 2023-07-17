В Иране возобновляет работу "Назидательный патруль", который следит за соблюдением исламского дресс-кода

Подразделению полиции нравов (также известному как «Назидательный патруль») поручено следить за соблюдением этих правил и задерживать людей, которые им покажутся неправильно одетыми.

«Во время патрулирования офицеры сначала предупредят женщин, которые не соблюдают правила», - заверил представитель полиции нравов Саид Монтазеролмахди, добавив, что если они не подчинятся приказам, полиция может обратиться в суд.

Что может сделать "Назидательный патруль"?

Иранская женщина-полицейский отчитывают прохожую за неправильную одежду Фото: Getty Images

В течение нескольких месяцев после подавления протестов и несмотря на то, что целый ряд участников были казнены, многие женщины вообще перестали носить хиджабы. Это был самый большой прямой вызов правлению духовенства в Иране со времен революции 1979 года.

Видео, размещенные в социальных сетях, являются наглядным свидетельством того, что женщин без хиджабов становилось на иранских улицах все больше и больше.

В ответ на эту кампанию гражданского неповиновения иранские власти ввели более строгие наказания за нарушение исламского дресс-кода, включая принудительное закрытие предприятий, в которых не соблюдают законы о ношении хиджаба.

В стране по-прежнему немало людей, которые настроены крайне консервативно.

Мужчина облил йогуртом двух женщин за то, что они были без головных платков Фото: BBC

Ранее в этом году в интернете распространились кадры видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина, выливает йогурт на голову двух женщин, стоящих в очереди в кассу.

Обе они были без головного платка.

Напавшего на них мужчину вытолкал из магазина продавец.

Судебное информационное агентство "Мизан" сообщило, что обе женщины были задержаны за то, что появились на публике с непокрытыми волосами, владельца магазина предупредили, что он должен соблюдать закон. Напавшего мужчину тоже арестовали - "за нарушение общественного порядка".

Полиция нравов перед выездом на патрулирование Фото: Getty Images

После революции в Иране существовали различные формы полиции нравов. "Назидательный патруль", начал свою работу в 2006 году.

Неясно, сколько мужчин и женщин работают в силовых структурах, но у них есть доступ к оружию, они могут отправлять задержанных за решетку. Также в их распоряжении находятся и так называемые "центры перевоспитания".