За сутки в авариях пострадали 10 велосипедистов

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадали 25 человек, в том числе 10 велосипедистов, один пешеход и один водитель электросамоката, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
ДТП с пострадавшим пешеходом и водителем электросамоката произошли в Рижском регионе, где пострадали также девять велосипедистов, еще один велосипедист пострадал в Курземе.
Всего в Латвии было зарегистрировано 95 ДТП, в том числе 22 с пострадавшими, погибших нет.
Больше всего аварий с пострадавшими - 15 - произошло в Рижском регионе, в Курземе зарегистрировано четыре ДТП с шестью пострадавшими, в Латгале - три аварии с четырьмя пострадавшими, в свою очередь в Видземе и Земгале люди в авариях травм не получили.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!