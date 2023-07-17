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За сутки в авариях пострадали 10 велосипедистов

rus.tvnet.lv/LETA
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Светофор на перекрестке. Иллюстративное фото
Светофор на перекрестке. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадали 25 человек, в том числе 10 велосипедистов, один пешеход и один водитель электросамоката, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

ДТП с пострадавшим пешеходом и водителем электросамоката произошли в Рижском регионе, где пострадали также девять велосипедистов, еще один велосипедист пострадал в Курземе.

Всего в Латвии было зарегистрировано 95 ДТП, в том числе 22 с пострадавшими, погибших нет.

Больше всего аварий с пострадавшими - 15 - произошло в Рижском регионе, в Курземе зарегистрировано четыре ДТП с шестью пострадавшими, в Латгале - три аварии с четырьмя пострадавшими, в свою очередь в Видземе и Земгале люди в авариях травм не получили.

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