За сутки в авариях пострадали 10 велосипедистов

ДТП с пострадавшим пешеходом и водителем электросамоката произошли в Рижском регионе, где пострадали также девять велосипедистов, еще один велосипедист пострадал в Курземе.

Всего в Латвии было зарегистрировано 95 ДТП, в том числе 22 с пострадавшими, погибших нет.

Больше всего аварий с пострадавшими - 15 - произошло в Рижском регионе, в Курземе зарегистрировано четыре ДТП с шестью пострадавшими, в Латгале - три аварии с четырьмя пострадавшими, в свою очередь в Видземе и Земгале люди в авариях травм не получили.