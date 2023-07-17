Не пропустите! 23 июля посреди цветов ботанического сада ЛУ прозвучит французская оперная музыка

Концерт в окружении прекрасных цветов проведет не менее яркий состав артистов - Анта Янковска (сопрано), Ирма Паваре (меццо-сопрано), Артём Сафронов (тенор), Наурис Индзерис (баритон), Эдгарс Ошлея (бас), Илона Мейя. (флейта), Петерис Эдуардс Калниньш (кларнет), Лиене Нейя-Калниня (скрипка), Константин Патурский (скрипка), Иварс Безпрозванов (виолончель), Хелена Лаукмане (фортепиано). Ведущая концерта - Лиене Яковлева.

Гильдия классической музыки Euterpe начала свою творческую деятельность 1 августа 2021 года, организовав концерт французской оперной музыки Lui & Elle. Уже тогда родилась идея создать продолжение этого концерта, ведь репертуар французской оперной музыки неисчерпаем, к тому же она относительно редко исполнялась в таком большом объеме и на обширном концерте, как этот. Lui et Elle - "Он и она" в этот раз на бис ("снова").

В этом году концерт проведет немного другой состав артистов, а присутствующих зрителей порадует новая программа с аранжировками, сделанными специально для этого концерта латвийским композитором Мариной Видмонте.

В 1850-е годы оперный жанр во Франции переживает «золотой период», когда начинается эпоха величайших французских композиторов. Репертуар концерта составят самые красивые и известные произведения крупнейших представителей французской романтической оперы - Шарля Гуно, Жоржа Бизе, Жюля Массне, Лео Делиба, Камиля Сен-Санса, Амбруаза Тома.

Ботанический сад Латвийского университета сейчас, в середине июля, находится в полном цвету, и это обстоятельство не только добавит удовольствия зрителям, но и послужит небольшой аллюзией на любимый сад французского художника Моне в Живерни.

Билеты доступны в Biļešu paradīze, пенсионерам - билеты со скидкой 40%.

Концерт запланирован в двух частях с 30-минутным перерывом. Зрителей просят прибыть на мероприятие вовремя.