Видео ⟩ В России разбился штурмовик Су-25

Истребитель Су-25 упал в море в районе Ейска в Краснодарском крае. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться.

Штаб Южного военного округа РФ подтвердил, что штурмовик Су-25 разбился, упав в Азовское море.

В сообщении оперативного штаба говорится, что пилот успел катапультироваться. Однако Telegram-каналы Mash и 112 сообщают, что пилот погиб.

По информации Mash, он катапультировался в воду, но запутался в стропах парашюта. Его вытащили на берег, но "откачать" не смогли.

Telegram-канал Baza пишет, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома. Очевидцы утверждают, что самолет упал в море.

Причиной падения Су-25, по предварительным данным, стала техническая неисправность - отказал двигатель, пишет Telegram-канал Shot.

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО - Frogfoot, "Лягушачья лапка") предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей, пишет Русская служба BBC.