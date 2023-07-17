Фото ⟩ В Беларусь прибыла уже третья колонна ЧВК "Вагнер"

"В направлении Осиповичей и лагеря в поселке Цель по трассе М5 от Бобруйска двигается еще одна крупная колонна наемников ЧВК "Вагнер", - написал "Белорусский гаюн".

"Белорусский гаюн" отметил, что это уже третья колонна ЧВК "Вагнер", прибывшая в Беларусь с 11 июля.

В состав колонны входило не менее 20 различных транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы и строительную технику.

Напомним, в субботу, 24 июня, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" на Москву с требованием отставки военного руководства страны, что стало кульминацией нарастающего в последнее время напряжения между ним и российским Минобороны.

Его мятеж закончился так же внезапно, как и начался - "вагнеровцы" заняли Ростов-на-Дону и прошли несколько областей в сторону столицы, а затем Пригожин после звонка главы Беларуси Лукашенко внезапно принял решение развернуть колонны.

Кремль решил дать Пригожину возможность переехать в Беларусь, а "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.