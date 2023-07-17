Латвийские школьники завоевали награды на Международной олимпиаде по математике

Бронзовую награду получили ученик 1-й Рижской государственной гимназии Маргус Смотровс, ученик Друвской средней школы Ансис Густав Андерсонс и ученик средней школы инженерных наук Рижского технического университета (РТУ) Альфред Сарочинскис. Почетными грамотами были отмечены учащиеся средней школы инженерных наук РТУ Адриан Пиликсерс и Петр Габуния, а также ученица1-й Рижской государственной гимназии Рамона Порейтере.

По полученным результатам Латвия заняла 55-е место, опередив такие страны, как Дания, Швеция и Финляндия, отметил Ширака. Всего в олимпиаде, которая проходила со 2 по 13 июля в Японии, приняли участие 618 школьников из 112 стран.

"Похоже, что мы уже не просто боремся за то, чтобы каждый участник хоть что-то решил, а стремимся к более благородным целям", - сказал представитель сборной Латвии.

Для подготовки сборной к олимпиаде на занятия, в качестве приглашенных лекторов, были приглашены студенты Кембриджского университета, а также несколько призеров этой олимпиады прошлых лет.