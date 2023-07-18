Видео ⟩ Возвращаясь к духу фестиваля: обзор Positivus-2023

Фестиваль Positivus-2023 завершился, но предлагаем окунуться в события выходных, посмотрев отчет TVNET GRUPA с мероприятия!
В этом году на фестивале выступили Сэм Смит (Sam Smith), Metro Boomin, alt-J, EARTHGANG, J.I.D, Томми Кэш (Tommy Cash), Little Big, Gustavo, Emotional Oranges, Sleafor Mods, Anna B Savage, Амината, HUNN, ZEĻĢIS, Fiņķis, Bel Tempo, Патриша (Patrisha), Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Vultura, Микс Галвановскис, MARKO & HOTTE, I MEAN LOVE, Grēta, Martas Asinis, Vēstnieks, Элиза Лездиня, MC Apšaude, Banda Banda, Wiesulis, Perestroika, Laika Suns и другие.
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