Солистом Perestroika оказался сын Кариньша; премьер прокомментировал творчество сына

Группа Perestroika попала в новостные заголовки после того, как ее барабанщик Александр Баронс за день до выступления на фестивале Positivus был задержан сразу же после прибытия на территорию фестиваля, поскольку полицейская собака указала на наличие в машине музыканта запрещенного вещества.

Позднее выяснилось, что это лекарство, отпускаемое по рецепту - риталин (methylphenidati hydrochloridum), который содержит умеренное количество амфетамина.

Солист группы, сын Кришьяниса Кариньша, критически отозвался об этом событии, отметив, что полиция должна заниматься выявлением, розыском и задержанием действительно серьезных преступников и что такое поведение со стороны правоохранительных органов является пустой тратой денег налогоплательщиков.

В разговоре с журналом Кариньш рассказал об отношениях с родителями: "Они меня поддерживают, у нас хорошие отношения, но я независимый человек. Мое послание и мое искусство связано только с моим видением мира".

Отец музыканта, премьер-министр Кришьянис Кариньш, на фестивале не был. На вопрос о том, следит ли он за музыкальной активностью сына, он ответил:

"Да, слежу и горжусь!".

В составе группы Perestroika - Рудольф Озолс, Лео Новус, Алисе Головацка, Давис Мазуренко, Александр Баронс. В свою очередь, название Perestroika, как поясняет группа, - это современная интерпретация реформы, которая, достигнув критической массы, стала неуправляемой на рубеже веков и характеризовалась переходом общества от контроля репрессивных систем к неограниченному самоопределению.

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