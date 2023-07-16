Нашли и галлюциногенные грибы. В полиции объяснили арест барабанщика группы Perestroika

В Государственной полиции добавили, что задержанного освободили из изолятора в субботу днем.

Как сообщалось, барабанщик группы Perestroika рассказал, что его задержали в пятницу сразу после прибытия на фестиваль. Все произошло прямо на парковке, предназначенной для музыкантов. Полицейская собака обнаружила в машине Александра наличие запрещенного вещества, и после обыска это оказалось лекарство, отпускаемое по рецепту - риталин (methylphenidati hydrochloridum), который содержит умеренное количество амфетамина. Однако полиция решила арестовать музыканта.

"Мы приехали играть с музыкантом Vēstnieks, и меня сразу задержали на парковке", - рассказывает барабанщик. "Я попал в Чиекуркалнс, 1-й временный следственный изолятор. Так я остался там на ночь. Там было очень грязно. Парень, который там был до меня на всех стенах и кроватях кириллицей написал: "Лаура Желве я тебя люблю". Туалетной бумаги не было. Мне был оставлен советский криминальный роман 1980-х годов - вырывай страницы и пользуйся! Предыдущий задержанный использовал эту книгу, чтобы как-то добраться до ламп, поджег страницы и сажей написал это любовное послание по всему потолку и стенам", - рассказывает Александр.

Напомним, 15 июля, на сцену Positivus в 14:15 должно было выйти латвийское арт-рок объединение Perestroika. Всего за пару часов до выступления представители группы сообщили, что после задержания в пятницу, 14 июля, их барабанщик Александр Баронс пропал на 18 часов. Местонахождение музыканта удалось выяснить как раз к концерту на фестивале Positivus.

Артист не только отыграл свой сет, но и успел рассказать, что пережил в камере, где его продержали всю ночь.