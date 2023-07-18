Forbes: США отправят Украине разработанные в Латвии беспилотники Penguin

Последний пакет военной помощи США для Украины, о котором было объявлено в июле, также включает беспилотники Penguin, разработанные латвийской компанией SIA Edge Autonomy Riga (ранее UAV Factory), сообщает американский журнал Forbes.
Penguins, которые производятся на калифорнийском заводе Edge Autonomy, материнской компании Edge Autonomy Riga, представляют собой гражданские беспилотники, которые также могут использоваться в военных целях. Они напоминают беспилотники турецкого производства Bayraktar TB-2, но имеют меньший размах крыла - от 3,2 до 3,5 метра.
Эти дроны доступны в нескольких вариантах. Частью американской помощи Украине, скорее всего, станут модели Penguin B и Penguin C, которые были заказаны у Edge Autonomy в 2022 году, пишет Forbes.
Обе модели модно использовать для разных целей, однако у Penguin C улучшенная аэродинамика, большая дальность и время полета - 20 часов. Кроме того, хотя большинство Penguins запускаются с катапульты, некоторые модификации Penguin C имеют возможности вертикального взлета и посадки.
Одной из выдающихся особенностей этих дронов, особенно Penguin B, является их модульность, которая облегчает интеграцию различных грузов. По данным Forbes, беспилотники имеют грузоподъемность около четырех килограммов, чего более чем достаточно для размещения датчиков высокого разрешения и мультиспектральных камер для сбора и анализа данных.
Penguin способен выполнять заранее определенные миссии и маршруты полета, используя передовые системы автопилота и программное обеспечение для планирования миссий. Эти дроны используются в различных отраслях, включая сельское хозяйство, инспекции инфраструктуры, научные исследования и военные цели.
Украина уже использовала Penguin в войне с Россией.
По мнению Forbes, включение Penguin в последний пакет помощи соответствует потребностям Украины на нынешнем этапе конфликта. Ожидается, что беспилотные летательные аппараты сыграют важную роль в украинском контрнаступлении. Украинским силам нужно пройти через минные поля, оттеснить российские линии обороны и противостоять российской артиллерии. Беспилотники Penguin быстро применимы для различных нужд.
Галерея: Угледар, Украина, 16 июля
Кроме того, модульная архитектура программного обеспечения Penguin может позволить беспилотнику работать с более высокой степенью автономности, что сделает беспилотник менее восприимчивым к российской тактике радиоэлектронной борьбы, нацеленной на командные сигналы беспилотнику. Его эксплуатационная гибкость по высоте и скорости полета также поможет избежать обнаружения дронов радиолокационными системами. Кроме того, за счет настраиваемости полезной нагрузки беспилотника возможно добавление электронных компонентов, способных нейтрализовать российские системы противодействия дронам, пишет Forbes.
В 2022 году оборот Edge Autonomy Riga составил 21,196 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 году, а прибыль предприятия увеличилась в 8,2 раза и составила 4,493 млн евро, сообщает Firmas.lv.
Компания зарегистрирована в 2009 году, ее уставной капитал составляет 1 041 505 евро. Собственником компании является американская Edge Autonomy Holdings, LLC.
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