Forbes: США отправят Украине разработанные в Латвии беспилотники Penguin

Penguins, которые производятся на калифорнийском заводе Edge Autonomy, материнской компании Edge Autonomy Riga, представляют собой гражданские беспилотники, которые также могут использоваться в военных целях. Они напоминают беспилотники турецкого производства Bayraktar TB-2, но имеют меньший размах крыла - от 3,2 до 3,5 метра.

Эти дроны доступны в нескольких вариантах. Частью американской помощи Украине, скорее всего, станут модели Penguin B и Penguin C, которые были заказаны у Edge Autonomy в 2022 году, пишет Forbes.

Обе модели модно использовать для разных целей, однако у Penguin C улучшенная аэродинамика, большая дальность и время полета - 20 часов. Кроме того, хотя большинство Penguins запускаются с катапульты, некоторые модификации Penguin C имеют возможности вертикального взлета и посадки.

Одной из выдающихся особенностей этих дронов, особенно Penguin B, является их модульность, которая облегчает интеграцию различных грузов. По данным Forbes, беспилотники имеют грузоподъемность около четырех килограммов, чего более чем достаточно для размещения датчиков высокого разрешения и мультиспектральных камер для сбора и анализа данных.