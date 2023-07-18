В Государственной полиции возбуждены два административных дела по факту грубого поведения отдыхающих в отношении сотрудника полиции Юрмальского самоуправления, сообщил министр внутренних дел Марис Кучинскис в микроблоге Twitter.
Видео ⟩ "По-русски скажи!": возбуждено 2 дела за грубость полицейским на пляже в Юрмале
В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как говорящие по-русски отдыхающие в Юрмале вызывающе ведут себя и используют грубые выражения в адрес муниципального полицейского, а также спасателей Юрмальской спасательной службы.
Krievi Latvijā jūtas kā saimnieki. Policija atkal parāda, ka ir absolūti bezspēcīga un bezjēdzīga pic.twitter.com/WUO2PHr5ZO— Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) July 18, 2023
Министр внутренних дел подчеркивает, что этому случаю уделено внимание. Государственная полиция возбудила два административных дела, личности причастных будут установлены, а последствия будут соответствовать латвийским законам, обещает министр.
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