Cert.lv: в последние недели Сейм подвергся кибератакам

По информации Cert.lv, действия поддерживающей агрессивный режим России группировки "хактивистов" в последнее время были направлены главным образом на Литву, сообщает агентство LETA.

В то же время в Латвии мошенники активно продолжают распространять сообщения о якобы планируемом заседании суда. Получателей таких сообщений для получения дополнительной информации призывают пройти по ссылке, которая ведет на фейковый портал latvija.lv. Якобы для идентификации личности жителям на этом портале предлагают ввести свои данные доступа к банку, которые фейковый портал передает мошенникам.

Cert.lv призывает жителей быть бдительными и принимать во внимание, что суд не рассылает внезапные сообщения о заседаниях в виде СМС. Если же вы все-таки ввели данные, Cert.lv призывает незамедлительно связаться со своим банком. В случае материальных потерь необходимо как можно быстрее связаться с банком, после чего написать заявление в полицию.

Кроме того, Cert.lv получает информацию и о вводящей в заблуждение рекламе в соцсетях, в которой, используя известных в обществе людей и скандальные заголовки, мошенники рекламируют различные инвестиционные платформы.

Мошенники обещают оказать поддержку в осуществлении вкладов, однако "нужно осознавать, что быстрый заработок без каких-либо знаний в финансовой сфере - нереальные обещания с целью выманить как можно денег", указывают представители Cert.lv. Это подтверждают и полученные сообщения от нескольких жителей, которые, доверившись мошенникам, понесли финансовые потери.

В целом, ситуация в киберпространстве Латвии стабильна. Cert.lv продолжает активно исследовать киберпространство Латвии и возможные угрозы.