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Видео ⟩ В Вакарбулли спасли мальчика, которого унесло на матрасе в море

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Люди на пляже
Люди на пляже Фото: Ieva Leiniša/LETA

Спасатели муниципальной полиции Риги в воскресенье, 16 июля, в Вакарбулли спасли девятилетнего мальчика, которого на надувном матрасе унесло в море.

В воскресенье спасатели муниципальной полиции Риги в Вакарбулли получили информацию, что в море далеко за буйки унесло мальчика, который отдыхал на надувном матрасе. Стражи порядка на лодке отправились на место происшествия и доставили ребенка на берег.

В данном случае девятилетний мальчик травм не получил - он отделался лишь испугом из-за сложившейся ситуации. Стражи порядка передали ребенка матери, которой напомнили, что в море с надувными матрасами и плавательными кругами нужно быть очень внимательными.

Спустя несколько часов идетничная ситуация возникла на пляже в Вецаки, где на надувной игрушке своими силами не могли добраться до берега двое парней.

Полиция напоминает, что надувные плавательные средства в море нужно использовать только в качестве вспомогательного средства для плавания, а не плавать на них, так как, когда ветер дует с берега, в течение пары минут можно оказаться опасно далеко.

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