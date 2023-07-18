Видео ⟩ В Вакарбулли спасли мальчика, которого унесло на матрасе в море

Спасатели муниципальной полиции Риги в воскресенье, 16 июля, в Вакарбулли спасли девятилетнего мальчика, которого на надувном матрасе унесло в море.
Atgādinām, ka piepūšamie peldlīdzekļi jūrā būtu jāizmanto tikai kā peldēšanas palīgs, nevis, piemēram, zvilnēšanai, jo, kad vējš pūš no krasta, jau pāris minūšu laikā var nokļūt bīstami tālu.— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) July 18, 2023
Video no 16.jūlija, kad jūrā bija iepūsts 9 gadus vecs zēns.https://t.co/7sUfSxQAr3
В воскресенье спасатели муниципальной полиции Риги в Вакарбулли получили информацию, что в море далеко за буйки унесло мальчика, который отдыхал на надувном матрасе. Стражи порядка на лодке отправились на место происшествия и доставили ребенка на берег.
В данном случае девятилетний мальчик травм не получил - он отделался лишь испугом из-за сложившейся ситуации. Стражи порядка передали ребенка матери, которой напомнили, что в море с надувными матрасами и плавательными кругами нужно быть очень внимательными.
Спустя несколько часов идетничная ситуация возникла на пляже в Вецаки, где на надувной игрушке своими силами не могли добраться до берега двое парней.
Полиция напоминает, что надувные плавательные средства в море нужно использовать только в качестве вспомогательного средства для плавания, а не плавать на них, так как, когда ветер дует с берега, в течение пары минут можно оказаться опасно далеко.
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