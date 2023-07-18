Видео ⟩ В Вакарбулли спасли мальчика, которого унесло на матрасе в море

Atgādinām, ka piepūšamie peldlīdzekļi jūrā būtu jāizmanto tikai kā peldēšanas palīgs, nevis, piemēram, zvilnēšanai, jo, kad vējš pūš no krasta, jau pāris minūšu laikā var nokļūt bīstami tālu.



Video no 16.jūlija, kad jūrā bija iepūsts 9 gadus vecs zēns.https://t.co/7sUfSxQAr3 — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) July 18, 2023

В воскресенье спасатели муниципальной полиции Риги в Вакарбулли получили информацию, что в море далеко за буйки унесло мальчика, который отдыхал на надувном матрасе. Стражи порядка на лодке отправились на место происшествия и доставили ребенка на берег.

В данном случае девятилетний мальчик травм не получил - он отделался лишь испугом из-за сложившейся ситуации. Стражи порядка передали ребенка матери, которой напомнили, что в море с надувными матрасами и плавательными кругами нужно быть очень внимательными.

Спустя несколько часов идетничная ситуация возникла на пляже в Вецаки, где на надувной игрушке своими силами не могли добраться до берега двое парней.

Полиция напоминает, что надувные плавательные средства в море нужно использовать только в качестве вспомогательного средства для плавания, а не плавать на них, так как, когда ветер дует с берега, в течение пары минут можно оказаться опасно далеко.