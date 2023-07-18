Ринкевич обещает поддерживать регулярный диалог с руководством сферы здравоохранения

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, президент ознакомился с основными приоритетами Министерства здравоохранения и основными задачами сферы здравоохранения на 2023 и 2024 годы, а также планом по распределению дополнительного финансирования в 2023 году.

Стороны обсудили начатые реформы и мероприятия по организации системы здравоохранения, уделив особое внимание действующей модели финансирования здравоохранения, проблемам больничной сети, нехватке кадров и различиям в оплате труда трудоустроенных в сфере здравоохранения в Риге и регионах Латвии.

В ходе встречи президент выразил готовность поддерживать тесный и регулярный диалог с руководством сферы здравоохранения.