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Лидер Приднестровской коммунистической партии найден мертвым

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Приднестровье
Приднестровье Фото: Filkli/Shutterstock

В понедельник, 17 июля, лидер Приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан был найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает МВД Приднестровья.

Хоржана нашла его жена рядом с открытым сейфом, в одной из комнат их дома.

На теле были следы насилия, власти непризнанной республики возбудили дело об убийстве.

О смерти Хоржана также сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов.

С 2010 по 2019 год Олег Хоржан был депутатом парламента Приднестровья, но в 2018 году был осужден за "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов" и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел из тюрьмы в 2022 году.

Хоржан был настроен радикально пророссийски и весной призвал Россию аннексировать Приднестровье.

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