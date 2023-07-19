Лидер Приднестровской коммунистической партии найден мертвым

В понедельник, 17 июля, лидер Приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан был найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает МВД Приднестровья.
Хоржана нашла его жена рядом с открытым сейфом, в одной из комнат их дома.
На теле были следы насилия, власти непризнанной республики возбудили дело об убийстве.
О смерти Хоржана также сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов.
С 2010 по 2019 год Олег Хоржан был депутатом парламента Приднестровья, но в 2018 году был осужден за "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов" и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел из тюрьмы в 2022 году.
Хоржан был настроен радикально пророссийски и весной призвал Россию аннексировать Приднестровье.
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