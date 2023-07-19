Лидер Приднестровской коммунистической партии найден мертвым

Хоржана нашла его жена рядом с открытым сейфом, в одной из комнат их дома.

На теле были следы насилия, власти непризнанной республики возбудили дело об убийстве.

О смерти Хоржана также сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов.

С 2010 по 2019 год Олег Хоржан был депутатом парламента Приднестровья, но в 2018 году был осужден за "сопротивление сотрудникам правоохранительных органов" и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел из тюрьмы в 2022 году.

Хоржан был настроен радикально пророссийски и весной призвал Россию аннексировать Приднестровье.